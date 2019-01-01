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Back to كيفية تخطيط تقويم المحتوى باستخدام تطبيق تريلو

Learner Reviews & Feedback for كيفية تخطيط تقويم المحتوى باستخدام تطبيق تريلو by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم مفهوم تقويم المحتوى وأهميته في عالم التسويق، إضافة إلى كيفية استخدام تطبيق تريلو المجاني لإنشاء تقويم المحتوى الخاص بك بطريقة ذكية. بعد إتمام هذه الدورة ستصبح قادرا على إنشاء اللوح الخاص بمشروعك التسويقي، إضافة إلى التعرُّف على كافة التفاصيل التابعة للمهام التي تعمل على إنجازها وإنشاء رزنامة خاصة باللوح الذي قمت ببنائه. أخيراً ستتعرف على بعض الميزات التي ستضيف المزيد من التنظيم للعمل....
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