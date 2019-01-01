Learner Reviews & Feedback for كيفية تعديل وتحسين إعلانك على فيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تحرير إعلانات فيسبوك الخاصّة بك و تحسينها. الهدف من هذا المشروع هو التمكن من اكتشاف طرق ابداعيّة بسيطة تساعدك في الوصول إلى الجمهور المستهدف على فيسبوك. وفي النهاية ستتمكن من تحليل استراتيجيات تحسين الإعلان في فايسبوك، ستساعدك المهارات المكتسبة في تحرير إعلان مناسب وتحسين وصوله إلى الأهداف التي وضعتها ضمن استراتيجيتك سيساعدك ذلك في تنمية الجمهور المستهدف عند إنشاء حملة إعلانيّة جديدة.
في نهاية الدورة التدريبيّة سوف تصبح قادرًا على إنشاء صفحة الأعمال و إلقاء نظرة فاحصة على أهداف إعلانات فيسبوك المختلفة واختيار الهدف المناسب لك....