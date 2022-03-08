Learner Reviews & Feedback for خدمة مجموعات جوجل by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفيّة استخدام خدمة مجموعات جوجل، حيث ستتعلم كيفية إنشاء مجموعة وضبط إعداداتها، وستتعرف على الإعدادات العامة، إصافة إلى المشاركة في المجموعة والنشر فيها، والتفاعل مع المستخدمين داخل المجموعة.
بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من استخدام مجموعات جوجل بشكل فعّال....
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1 - 1 of 1 Reviews for خدمة مجموعات جوجل
By Haithem A
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Mar 8, 2022
من الجيد معرفة خدمات جديدة وباسلوب تعليمي رائع وممتاز