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Learner Reviews & Feedback for خدمة مجموعات جوجل by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفيّة استخدام خدمة مجموعات جوجل، حيث ستتعلم كيفية إنشاء مجموعة وضبط إعداداتها، وستتعرف على الإعدادات العامة، إصافة إلى المشاركة في المجموعة والنشر فيها، والتفاعل مع المستخدمين داخل المجموعة. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من استخدام مجموعات جوجل بشكل فعّال....
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1 - 1 of 1 Reviews for خدمة مجموعات جوجل

By Haithem A

Mar 8, 2022

من الجيد معرفة خدمات جديدة وباسلوب تعليمي رائع وممتاز

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