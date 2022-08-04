Learner Reviews & Feedback for Kotlin للمبتدئيين : أنواع البيانات والجمل الشرطية by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية المشروع ده هتكون قادر تحدد و تستخدم انواع البيانات او الdata types المختلفة فى kotlin لتصميم registering form او قسيمة دخول لعملاء online.خلال المشروع هنمشى مع بعض خطوة ب خطوة علشان نقدر نخزن البيانات و نتأكد من صحتها
المشروع موجه للمبرمجين المبتدئين و عايزين يتعلموا لغة Kotlin و يستخدموها لتصميم برامج Android او مبرمجين Android بيستخدموا لغة Java و عايز يتطوروا و يخلوا مشروعهم بلغة ال Kotlin و بكدا تكون أولى الخطوات انك تكون مبرمج Android باستخدام Kotlin.
أصبحت لغةً من أهم لغات البرمجة بعد أن اعتُمِدت كلغةٍ رئيسيةٍ في برمجة اندرويد من قِبل شركة جوجل في عام 2017. وتنفرد عن سائر لغات البرمجة بأنها جامعةٌ لنوعين من لغات البرمجة؛ وهما البرمجة الشيئية (object-oriented programming) والميزات الوظيفية التي تتمتع بها الأنظمة الأساسية....