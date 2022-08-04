Learner Reviews & Feedback for للمبتدئين: تعديل الأشكال Adobe Illustrator by Coursera Project Network
About the Course
مع نهاية المشروع ده، هتقدروا تعدلوا ٤ تصميمات لbookmarks باستخدام Adobe Illustrator. كل تصميم عن موسم من مواسم السنة. هنمشى مع بعض خطوة بخطوة في تصميمين منهم والتصميمين التانيين هتعدلوهم بنفسكم مع إتباع الخطوات اللي هنوضحها واللي هتسهل عليكم عملية التعديل. من خلال المشروع ده، هنقدر نعدل مقاسات الartboards، وننظم ترتيب الأشكال في التصميم عن طريق ترتيب الlayers مع استخدام الrulers والguides اللي بيساعدونا في ضبط المقاسات. الأهم من كل ده اننا هنعرف اد ايه Illustrator مهم في دراستنا وشغلنا كgraphic designers. معنى كلمة Illustrator هى رسام يعني برنامج متخصص في رسم الأشكال. المبتدئين في مجال الgraphic design سواء دراسة أو شغل ضروري يعرفوا أساسيات Adobe Illustrator لإنه برنامج الرسم الأفضل والأسهل واللي عن طريقه بنرسم كل الأشكال اللي موجودة على أي حاجة مطبوعة أو على الإنترنت. اللي مهتمين بمجال معتمد كليا على الرسم مثلا زي رسم الشخصيات الكارتونية لازم يبقوا بيعرفوا يستخدموا Illustrator بسهولة....