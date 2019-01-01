Learner Reviews & Feedback for Linux تكنولوجيا المعلومات مع by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع ده هتقدر توصل لبيانات المستخدم لنظام Linux باستخدام أمر id و تغير المستخدم لمستخدم الroot و تنفذ بيه كل الاوامر اللى محتاجة صالحيات. خلال المشروع ، هتقدر تعمل users و groups جداد و تدير الارقام السرية و الأرقام التعريفية بتاعتهم. و تقدر تضيف تعليق لاى مستخدم, أو تغير الـ home directory بتاعته. و كمان هتقدر تغير الgroup الاساسي user وتضيف له groups فرعية و ثانوية مع ال group الاساسى.
المشروع ده مخصص للأشخاص المبتدئين المهتمين بالمهام البسيطة لمهندس نظام الـ Linux في قسم تكنولوجيا المعلومات. و للأشخاص اللى عايزين يعرفوا ازاى يعملوا و يعدلوا مستخدم أو مجموعة. Linux هو مصدر مفتوح, بمعنى أنه يسمح اننا نشوف الcode و نغير فيه كمان. و يعتبر نظام اللينكس من اقوى الانظمة من حيث الثبات والقوة والاستقرار.و احسن حاجة انه لا يتأثر بالفيروسات لأن عددهم قليل جدا...