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Learner Reviews & Feedback for Linux تكنولوجيا المعلومات مع by Coursera Project Network

About the Course

فى نهاية المشروع ده هتقدر توصل لبيانات المستخدم لنظام Linux باستخدام أمر id و تغير المستخدم لمستخدم الroot و تنفذ بيه كل الاوامر اللى محتاجة صالحيات. خلال المشروع ، هتقدر تعمل users و groups جداد و تدير الارقام السرية و الأرقام التعريفية بتاعتهم. و تقدر تضيف تعليق لاى مستخدم, أو تغير الـ home directory بتاعته. و كمان هتقدر تغير الgroup الاساسي user وتضيف له groups فرعية و ثانوية مع ال group الاساسى. المشروع ده مخصص للأشخاص المبتدئين المهتمين بالمهام البسيطة لمهندس نظام الـ Linux في قسم تكنولوجيا المعلومات. و للأشخاص اللى عايزين يعرفوا ازاى يعملوا و يعدلوا مستخدم أو مجموعة. Linux هو مصدر مفتوح, بمعنى أنه يسمح اننا نشوف الcode و نغير فيه كمان. و يعتبر نظام اللينكس من اقوى الانظمة من حيث الثبات والقوة والاستقرار.و احسن حاجة انه لا يتأثر بالفيروسات لأن عددهم قليل جدا...
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