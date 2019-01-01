Learner Reviews & Feedback for Измеряем ликвидность акций by Coursera Project Network
About the Course
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: использовать средний дневной торговый объем и оборот акций для измерения ликвидности, использовать стакан цен (DOM) и спред между спросом и предложением для сравнения ликвидности, использовать коэффициент дисперсии для количественной оценки ликвидности.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....