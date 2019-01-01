Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel إنشاء جدول اجتماع باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع ده , هتقدر تنشئ جدول اجتماعات بطريقة منظمة و سهلة التتبع باستخدام Microsoft Excel. . خلال المشروع هتقدر تعمل جدول الاجتماعات لمراقبة و معرفة المواعيد لكل الtopics اللى هتتكلم عنها فى الاجتماع. هيساعدك تقدر تستخدم التنسيق العام و التنسيق الشرطى للجدول..و تستخدم ال data validation لعمل قائمة ال drop down وعمل ال hyper link و مشاركة الرابط مع الاخرين و اخيرا تنسيق الرسم البياني و تخلى شكله جميل. ووضعه فى ال presentation.
Microsoft excel مفيد جدا لحساب البيانات. ببساطة نكتب الارقام و بنستخدم الوظائف و المعادلات بطريقة صحيحة. و ال excel هيعمل الحساب اوتوماتيكيا و تقدر تنسق البيانات بالطريقة الاسهل لعينيك او بالتنسيق الشرطى.
المشروع ده مخصص للاشخاص المبتدئين فى تنظيم و تحليل البيانات اللي مهتمين يبقى عندهم خبرة كيفية استخدام Microsoft Excel للمساعده فى عمل جدول الاجتماعات. و هيساعدك المشروع ده على تعلم مفتاح إدارة اجتماع رسمي بعمل جدول أعمال مدروس جيدًا. و وضع معلومات مفصلة في جدول أعمال مسبقًا حول الاجتماع ، عشان توفر الوقت فقط لجميع المشاركين...