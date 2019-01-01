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Back to مقدمة إلى منصة مدير الأعمال في فايسبوك

Learner Reviews & Feedback for مقدمة إلى منصة مدير الأعمال في فايسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة إنشاء حساب على مدير الأعمال فيسبوك بعد تحديد الفرق بينه وبين الحساب الشخصي و صفحة الأعمال، كما ستتمكن من إدارة كافة أنواع الحسابات على فيسبوك، وإضافة الأشخاص وإعطائهم صلاحيات العمل، وإضافة الحسابات الإعلانيّة المناسبة. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على إنشاء صفحة شخصيّة، إنشاء صفحة للأعمال، إنشاء حساب على مدير الأعمال فايسبوك وإدارته، إعطاء صلاحيات للأشخاص تسمح لهم بالعمل على حسابك، وإدارة الحملات الإعلانيّة بشكل احترافي....
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