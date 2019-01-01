Learner Reviews & Feedback for Знакомимся с Microsoft OneNote by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите бесплатную учетную запись в Microsoft 365 для доступа к Microsoft OneNote, создадите новую записную книжку с разделами и страницами, а также добавите содержимое, такое как текст, изображения, видео, ссылки, скачаете расширения и исследуете возможности доступности информации и инструменты перевода. Ваши новые знания помогут вам эффективно делать заметки, хранить их в одном месте и отправлять другим....