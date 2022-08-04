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Back to نماذج في أدوب إين ديزاين: أنشئ مسودة عالية الدقة

Learner Reviews & Feedback for نماذج في أدوب إين ديزاين: أنشئ مسودة عالية الدقة by Coursera Project Network

About the Course

هذا المشروع مخصص للأشخاص المهتمين بتطوير المهارات باستخدام أدوب إين ديزاين ونماذج بالحجم الطبيعي المتطلبات الأساسية لهذا المشروع هي المعرفة الأساسية باستخدام أدوب إين ديزاين وامتلاك حساب أدوب في نهاية هذا الدورة التدريبية، أريدك أن تشعر بالثقة في إنشاء تصميم أساسي على أدوب إين ديزاين، قم نموذج بالحجم الطبيعي بنفسك في العالم الحقيقي لمساعدتك في القيام بذلك قمت بتضمين نشاط لك لإنشائه بنفسك في نهاية هذا المشروع، حيث سيتعين عليك استخدام كل ما تعلمته في هذا المشروع الإرشادي. يمكنك استخدام هذا النشاط النهائي كطريقة لمعرفة ما إذا كنت قد أتقنت المهارات التي يتم تدريسها في هذا المشروع أو عرض مهاراتك على صاحب العمل الحالي أو المستقبلي...
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