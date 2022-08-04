Learner Reviews & Feedback for نماذج في أدوب إين ديزاين: أنشئ مسودة عالية الدقة by Coursera Project Network
About the Course
هذا المشروع مخصص للأشخاص المهتمين بتطوير المهارات باستخدام أدوب إين ديزاين ونماذج بالحجم الطبيعي
المتطلبات الأساسية لهذا المشروع هي المعرفة الأساسية باستخدام أدوب إين ديزاين وامتلاك حساب أدوب
في نهاية هذا الدورة التدريبية، أريدك أن تشعر بالثقة في إنشاء تصميم أساسي على أدوب إين ديزاين، قم نموذج بالحجم الطبيعي بنفسك في العالم الحقيقي
لمساعدتك في القيام بذلك قمت بتضمين نشاط لك لإنشائه بنفسك في نهاية هذا المشروع، حيث سيتعين عليك استخدام كل ما تعلمته في هذا المشروع الإرشادي. يمكنك استخدام هذا النشاط النهائي كطريقة لمعرفة ما إذا كنت قد أتقنت المهارات التي يتم تدريسها في هذا المشروع أو عرض مهاراتك على صاحب العمل الحالي أو المستقبلي...