Learner Reviews & Feedback for النماذج الأولية في فيجما: أنشئ تصميم أولي منخفض الدقة by Coursera Project Network
About the Course
فيجما هو تطبيق قائم على الويب لتحرير الرسومات وتصميم واجهة المستخدم والذي يعمل على متصفحك. ماذا يعني ذلك حقا؟ يمكنك الوصول إلى مشاريعك من أجهزة متعددة دون تثبيت البرامج. يمكنك أنت والآخرون العمل على نفس الملف في الوقت الفعلي لنقل المشروع من العصف الذهني إلى النماذج الأولية. يمكنك استخدام فيجما لتصميم الملخصات، وإنشاء القصص المصورة، وتقليل التعقيد على مواقع الويب وحتى تصميم سيرتك الذاتية أو استئنافها جميعًا أثناء التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي!...