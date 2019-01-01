Learner Reviews & Feedback for نظرة عامة على تحليل بيانات العملاء باستخدام Excel by Coursera Project Network
About the Course
أهلا بيكم في مشروع تحليل بيانات العملاء باستخدام Excel معكم باشمهندس / احمد ماهر انا مهندس اتصالات والكترونيات وعندي خبيرة بتتجاوز ال 4 سنين في مجال الشبكات وتحليل البيانات واستخدامها في التطبيقات المختلفه لمساعدة العملاء في مجال عملهم، بنهاية هذا المشروع ، ستكون خبير في طرق وإستراتيجيات تحليل بيانات العملاء باستخدام Excel. تحليل بيانات العملاء هي عملية يتم من خلالها استخدام البيانات من سلوك العميل للمساعدة في اتخاذ قرارات العمل الرئيسية ويتم استخدام هذه المعلومات من قبل الشركات للتسويق المباشر واختيار الموقع وإدارة علاقات العملاء من خلال تطبيق بعض الاستراتيجيات لتحليل بيانات العملاء مثل استراتيجية تقسيم العملاء الى شرائح او Segmentation ، استراتيجية انسحاب العملاء او Customer churn ، استراتيجية القيمة الدائمة للعميل Customer Lifetime ، استراتيجية اكتساب العملاء او Customer Acquisition، و استراتيجية رضا العملاء Customer Satisfaction ، وبالتالي يؤهلكم للحصول على فرص أفضل في سوق العمل.
هذا المشروع مخصص للمبتدئين في مجال تحليل بيانات العملاء سواء كنت جديد تماما وتريد معرفة المفاهيم الاساسية او تريد توسيع فهمك في هذا المجال، اذا هذا المشروع مثالي بالنسبة لك، حيث يعتمد هذا المشروع على برنامج Excel الذي يستخدم جداول البيانات لتنظيم الأرقام والبيانات بالصيغ والوظائف، وتحليل Excel منتشر في كل مكان حول العالم وتستخدمه الشركات من جميع الأحجام لإجراء التحليلات المختلفة....