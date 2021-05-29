Learner Reviews & Feedback for SQL تحسين أداء وضبط أوامر by Coursera Project Network
About the Course
ى نهاية المشروع ده ، هنكون قادر على كتابة اوامرSQL بشكل احترافي مع أداء أفضل… ، يعد ضبط قاعدة البيانات أمرًا ضروريًا لتنظيم بيانات database والوصول إليها بسهولة عن طريق إنشاء أنواع مختلفة من الindexes لتحسين الأداء. خلال المشروع هنكشى مع بعض خطوة ب خطوة عشان تكون قادر على تطبيق اوامر hash وnest loop و merge استراتيجيات لل joins. هتكون كمان قادر على إنشاء الجداول وإدراج البيانات. و هتقدر تنفذ الاوامر باستخدام Explain and Explain Analyze.
هذا المشروع الارشادى مخصص للأشخاص المبتدئين في مجال هندسة البيانات. الأشخاص الذين يرغبون في تعلم كيفية تحسين أداء الاوامر وتسريع وقت التنفيذ.و يوفر لك الخطوات المهمة لضبط اوامرك. عشان تكون قادر على كتابة اوامرSQL بشكل احترافي مع أداء أفضل… ، يعد ضبط قاعدة البيانات أمرًا ضروريًا لتنظيم بيانات database والوصول إليها بسهولة...