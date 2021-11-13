Learner Reviews & Feedback for برنامج تنبيه سطح المكتب باستخدام Python: إشعارات Covid-19 by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، سوف تكون قادرًا على أن تصنع إشعارات مخصصة لل desktop بتاعك باستخدام Python. و هتعرف تستخدم بطريقه مفيده مكتبات Python مختلفه عشان تقدر تطلع بيانات من الانترنت و تقوم بمعالجتها و بعد كده تقدمها ك إشعارات. في المشروع ده هتعمل اخبار COVID-19 ك إشعارات عشان تبقى دايما عارف كل حاجه جديده اول باول.
لغة Python هي من اسهل لغات البرمجه اللي سهل انك تقدر توصلها عشان ال Syntax بتاعها سهل و بسهوله تقدر تستخدمها لانها مشابهة للغة العادية. بنستخدمها في برامج الـ machine learning و ال data science بشكل كبير جدا. وهما من أكبر التطبيقات اللي في تركيز عليها دلوقتي في مجال الـ computer science. كلغة python ليها دعم كبير اوي من شركات زي Facebook و Amazon. وعلى وجه أخص ف Google هي اكتر شركه بتدعم استخدامها لكل المبرمجين و المهندسين.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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