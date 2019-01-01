Learner Reviews & Feedback for Power BI لوحة بيانات مبيعات باستخدام برنامج by Coursera Project Network
About the Course
مع نهاية المشروع ده هتقدر تعمل لوحة بيانات مبيعات باستخدام برنامج Power BIهنمشي مع بعض خطوة بخطوة خلال المشروع عشان نقدر نحدد الdata model و تختار العرض الصحيح للبيانات و نحدد الأسئلة اللي توجهها للdata عشان يبقى التقرير مفيدهتقدر كمان تنضف البيانات من الشوائب و تبني التقرير بشكل احترافي يتبع أسلوب السرد القصصي.كمان هتقدر تستخدم لغة الDAX في عمل معادلات تحسب مؤشرات الأداء المطلوبة.المشروع ده للمهتمين بمجال تحليل البيانات data analysis باستخدام لغة ال Power BI ، والمشروع ده للمستوى المتوسط اللي عارفين اساسيات البرنامج و حابين يبتدوا يعملوا تقرير متكامل. بعد المشروع هتقدر انك تتعامل مع أي تقرير مطلوب منك باختلاف مصادر البيانات.في المشروع ده ، هنستخدم Microsoft Power BI و هنستخدم لغة الـ DAX -Data Analysis Expression وهي لغة قوية هتساعدك في انشاء المعادلات المعقدة...