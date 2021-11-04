Learner Reviews & Feedback for كيفية التحضير لمقابلة العمل by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية التحضير لمقابلة العمل. سوف نشرح خمس خطوات أساسية يجب اتباعها قبل وعند الذهاب للمقابلة، من اللباس الخاص للمقابلة، إلى كيفية التعريف عن نفسك أثناء المقابلة، كيفية تعبئة استمارة مقابلة شخصية، كيفية تبيان نقاط الضعف، وإصلاح الأمور في حال حدثت أي مشكلة في العمل. كما وسنتحدث عن نقطتين أساسيتين وهي لغة الجسد والثقة بالنفس والتي يجب علينا ابرازها بقوة أثناء المقابلة.
بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من التحضير والاستعداد لإجراء أي مقابلة عمل في أي وظيفة....
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