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Back to كيفية التحضير لمقابلة العمل

Learner Reviews & Feedback for كيفية التحضير لمقابلة العمل by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية التحضير لمقابلة العمل. سوف نشرح خمس خطوات أساسية يجب اتباعها قبل وعند الذهاب للمقابلة، من اللباس الخاص للمقابلة، إلى كيفية التعريف عن نفسك أثناء المقابلة، كيفية تعبئة استمارة مقابلة شخصية، كيفية تبيان نقاط الضعف، وإصلاح الأمور في حال حدثت أي مشكلة في العمل. كما وسنتحدث عن نقطتين أساسيتين وهي لغة الجسد والثقة بالنفس والتي يجب علينا ابرازها بقوة أثناء المقابلة. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من التحضير والاستعداد لإجراء أي مقابلة عمل في أي وظيفة....
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1 - 1 of 1 Reviews for كيفية التحضير لمقابلة العمل

By Faisal

Nov 4, 2021

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