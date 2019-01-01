Learner Reviews & Feedback for ربط ادواتك ببرنامج سلاك by Coursera Project Network
About the Course
في هذا المشروع الإرشادي الذي يستغرق ساعتين، ستقوم بربط برامج أخرى (مثل تقويم جوجل، اسانا، تريلو، وجداول جوجل) بسلاك لتجميع أدواتك في مكان واحد و تبسيط العمل لمساعدة فريقك على التعاون ومشاركة المعلومات بشكل فعال.
عند الانتهاء هذا المشروع، سوف تسخر قوة تطبيقات سلاك لبناء بيئة تفاعلية للتواصل مع فريقك بشكل أكثر كفاءة، والبقاء مطلعاً على تحديثات المهام الخاصة بمشاريعك، متابعة مواعيدك الشخصية والمهنية، ومواكبة ما يحدث لوثائقك. كل ذلك من خلال نافذة سلاك!...