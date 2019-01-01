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Back to ربط ادواتك ببرنامج سلاك

Learner Reviews & Feedback for ربط ادواتك ببرنامج سلاك by Coursera Project Network

About the Course

في هذا المشروع الإرشادي الذي يستغرق ساعتين، ستقوم بربط برامج أخرى (مثل تقويم جوجل، اسانا، تريلو، وجداول جوجل) بسلاك لتجميع أدواتك في مكان واحد و تبسيط العمل لمساعدة فريقك على التعاون ومشاركة المعلومات بشكل فعال. عند الانتهاء هذا المشروع، سوف تسخر قوة تطبيقات سلاك لبناء بيئة تفاعلية للتواصل مع فريقك بشكل أكثر كفاءة، والبقاء مطلعاً على تحديثات المهام الخاصة بمشاريعك، متابعة مواعيدك الشخصية والمهنية، ومواكبة ما يحدث لوثائقك. كل ذلك من خلال نافذة سلاك!...
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