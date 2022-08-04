Learner Reviews & Feedback for رسم البيانات في Power BI: قم بإنشاء أول Dashboard by Coursera Project Network
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بنهاية هل مشروع، رح تقدروا تصمموا وتبنوا أول Power BI Dashboard خاص فيكم . خلال المشروع رح نمشى مع بعض خطوة بخطوة عشان نقدر نصمم ال dashboard تعولنا و تعملوله publish على ال-web و تحضروله mobile view، و تعرضوا عليه live data وكمان رح يقطع علينا مفاهيم ثانية مثل dashboard theme و-data classification و-pin live report.
رح نستعمل Power BI، يلي هو Microsoft Tool المستخدمة ب أكبر وأهم الشركات لبناء dashboards وتحليل البيانات، وهل مشروع رح يكون للأشخاص المبتدئين ب-Power BI، يلي عملوا كم dashboard بسيط وبدهم يطورا قدراتهم ليقدروا يبنوا ال-dashbnoards الضخمة والمعقدة يلي بينبنو بالشركات الكبيرة....