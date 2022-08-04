Learner Reviews & Feedback for رسم و تصميم الأشكال بواسطة Adobe Illustrator للمبتدئين by Coursera Project Network
About the Course
المشروع دة مخصص للمستخدمين أو المصممين المبتدئين فى الرسم على Adobe Illustrator إللى عندهم فكرة عامة عن واجهة البرنامج بشكل عام و وعن اللوحة الLayers أو فى لوحة الادوات بتاعت البرنامج ،التفنيذ هيكون بترتيب منطقي وسهل جداً و معتمد على أحسن الطرق للتنفيذ و إللى بيسمح فى نفس الوقت إن المصمم يطبق نفس الخطوات على أفكار تانية أصعب ، و ده هيخليه يتعلم التقنيات و الطريقة الخاصة بالشغل مش الأدوات بس !...