Learner Reviews & Feedback for إنشاء السيرة الذاتية ورسالة الغلاف by Coursera Project Network
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About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية كتابة السيرة الذاتية المرفقة مع رسالة الغلاف، كما وسوف نوضح الفرق بين النموذجين، ونُطبّق أمثلة على النماذج من خلال استخدام مستندات غوغل. كما وسنوضح أهمية كل واحدة منهما ونؤكد على تحضير الاثنين معاً، بحيث لا نستطيع الاستغناء عن أي منهما، سواءً كانت السيرة الذاتية أو رسالة الغلاف عند التقدُّم لأي وظيفة. من الضروري جداً اتباع الخطوات الصحيحة عند كتابة السيرة الذاتية المرفقة مع رسالة الغلاف لتلفت نظر صاحب العمل و يتم القبول في الوظيفة.
بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من إنشاء السيرة الذاتية وكتابة الغلاف الخاصة بك قبل التقدُّم لأي وظيفة عمل....
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