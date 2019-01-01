Learner Reviews & Feedback for Создание Эффективного Устава Проекта by Coursera Project Network
About the Course
Эффективное планирование – это один из ключевых функций стратегического менеджмента. Грамотно составленный устав проекта лежит в основе плана управления проектом, и также является маркетинговым инструментом, который способствует общему пониманию целей и задач проекта и правильному распределению ресурсов.
К концу этого курса вы научитесь составлять устав проекта, использовать дизайн-платформу Canva и создадите слайд презентации. Вы узнаете, что такое устав проекта и почему этот документ важен для успеха проекта. На протяжении этого курса мы рассмотрим компоненты устава, применим структуру SMART для определения целей проекта, оценим стоимость проекта, и определим критерии приемки, риски и допущения.
Этот курс изначально создан для учащихся Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его для других регионов....