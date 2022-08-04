Learner Reviews & Feedback for تحليل البيانات ب R: التنبؤ بتحليل الانحدار by Coursera Project Network
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خلال هل مشروع راح تكون قادر تعمل predictive data analysis with regression يعني إستخدام البيانات للتحليل والتنبؤ من خلال طريقة الانحدار الخطّي ب-R Programming language.
بأستعمال و تعلّم كيف تنفّذ هيك مشروع بR رح تكون عم تستعمل أهم programing language لتحليل البيانات، و عم تبني model تعتبر الحجر الأساس بال machine learning و تستخدم طريقة الـ predictive regression المستعملة بأغلب مجالات الاقتصاد. هيدا المشروع مخصص للprogramers و الdata analysts الي عندها خبرة متواضعة بR و بال Machine Learning و عبالها تتعمّق أكثر و تكتشف كيف بينعمل التحليل التنبؤي بالانحدار.
بإنجاز هذا المشروع رح تكون عم تسلّح حالك ب tools مطلوبة جدّا بعالم الـ Data Analytics و عم تتعلّم كيف تتوقع المستقبل و تتنبأ بأرقام ما حدا بيعرفها بعد. رح نمشي خطوة خطوة حتى نفهم شو يعني Regression ايمتى منستعملها وكيف وشو الرياضيات اللي بيستخدموا هل نوع من التحليل.
رح نستعمل R لنكتشف و نحلل بيانات رقمية (EDA أو Exploratory Data Analysis) وتكتشف العلاقة بين مختلف المجلات بقلب قاعدة البيانات (Dataset) إلي عنا وشو الدور الذي تلعبه هيدي المجالات بالنتيجة الي بدنا نتوقعها (Predictable Value) و بالأخير رح نقدر نستعمل R لحتى نمرن الmodel و نقيمها (Validation) و أكيد نستخدم هيدي ال model لنعمل التوقعات تعولنا (Predict)....