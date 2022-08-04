Learner Reviews & Feedback for تحليل البيانات باستخدام Tableau by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع، هتكون قادر تصمم dashboards تساعد شركتك على اتخاذ القرارات بشكل سليم باستخدام البرنامج الشهير Tableau. خلال المشروع هنمشى مع بعض خطوة بخطوة عشان نقدر نبنى و نصمم dashboards ذات شكل جذاب وسهل لكل الناس وليس التقنيين فقط، باستخدام برنامج احترافي ك Tableau اللي هيسهل علينا التحليل ويطلع نتائج دقيقة وبشكل مميز وطبعًا هنشتغل على قاعدة بيانات وcase study واقعيين عشان تقدر تضيف المشروع portfolio الخاص بك وتخرج الحياة العملية مثقلًا بمعلومات تهيئ للعمل.
هذا المشروع الارشادى مخصص للأشخاص الذين لديهم خبرة متوسطة في التعامل مع البيانات ولديهم الرغبة في تعلم أداة جديدة تفيدهم في حياة العملية سواء ك data analyst أو data scientist أو بالأخص business intelligence فهذا المشروع سيطور مهاراتك بشكل كبير.
وتم اختيار برنامج Tableau لأنه من البرامج الرائدة في مجال ذكاء الأعمال ومن الأكثر طلبًا في الشركات الكبيرة....