Learner Reviews & Feedback for تحسين الصورة باستخدام برنامج Adobe Photoshop للمبتدئين by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع ده هتقدر تحسن من جودة الصورة بشكل عال وسريع باستخدام Adobe Photoshop خلال المشروع هنمشى مع بعض خطوة بخطوة و هتقدر تحسن الصورة عن طريق إنك تحسن مستوى تشبع الالوان اللى هو Colors Saturation كمان هتقدر تعمل تصحيح تباين الألوان وتوزيع النور و الظل فى الصورة إللى هو Contrast and brightness . طبعا هنتعلم كمان إزاي نعمل كده على أجزاء محددة فى الصورة مش كل الصوره ، و ده عن طريق تحديد المناطق اللى عايزين نغيرها أو masking . كمان هنعرف إزاي تستخدم المؤثرات الإضافية إللى هي filters على الصورة و إزاي ممكن كمان اشيل حاجه من الصورة عن طريق خاصية التعرف على المحتوى أو content-aware .
المشروع دة مخصص للمستخدمين أو المصممين المبتدئين إللى عندهم فكرة عامة عن برنامج الـ photoshop و عن مجموعة الأدوات المختلفة سواء فى اللوحة Layers أو فى لوحة الادوات بتاعت البرنامج ، و فاهمين الألوان و طريقة عرضها فى البرنامج .التنفيذ هيكون بترتيب منطقي و معتمد على أسهل الطرق للتنفيذ و إللى يسمح فى نفس الوقت إن المصمم يطبق نفس الخطوات على أفكار تانية أصعب ، و ده هيخليه يتعلم التقنيات و الطريقة الخاصة بالشغل مش الأدوات بس !...