Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel التنسيق المخصص والشرطي في by Coursera Project Network
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فى نهاية المشروع ده , هتقدر تستخدم التنسيق الشرطى و المخصص فى جدول بيانات excel باستخدام نسخة مجانية من Microsoft Excel.Excel هو جدول بيانات متشابه بجدول بيانات المحاسبة. بيكون فيه خلايا فردية ممكن نستخدمها لكتابة صيغ و وظائف. يعتبر التنسيق الشرطى أداة ملائمة لتحليل البيانات و التمثيل المرئي للنتائج. معرفة استخدام الاداه دى هتوفر عليك الكثير من الوقت والجهد. هتقدر تخليك تبص نظرة سريعة على الملف وهتبقى كافية للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة.هتقدر تحمل البيانات على النسخة المجانية ل Microsoft excel على الانترنت. و هتقدر تضبط عرض الاعمدة, و تغيير الوان الخلية, وإضافة الحدود. وهتقدر تستخدم التنسيق الرقمي ,واستخدام التنسيق الشرطي لتطبيق التنسيقات تلقائيا. زى مثلا إضافة الفواصل الاربع ارقام, و وضع علامة الأسعار. وضبط شكل التواريخ. واستخدام ال data bars, color scales و ال icon sets. و ازاى نخفى الاعمدة و الصفوف و الصفحات.
المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين اللي مهتمين يبقى عندهم خبرة فى مميزات التنسيق زى adjusting column وتحليلها. ال excel هيعمل الحساب اوتوماتيكيا و تقدر تنسق البيانات بالطريقة الأسهل لعينيك او بالتنسيق الشرطي باستخدام excel. اكيد مظاهر البيانات و طريقة عرضها مهمة جدا . محتاجين نبقى عارفين اهم مميزات التنسيق البيانات في excel. زى تغيير الخلفية و اضافه حدود و من المهمم جدا انك تبقى عارف ميزة التنسيق الشرطى و الرقمي....