Learner Reviews & Feedback for تصور البيانات في ال PowerBI: انشاء منصة مبيعات. by Coursera Project Network
About the Course
فى نهايه المشروع ده هتقدر تدخل البيانات المختلفة لتحليلها واستخلاص نتائجها بطريقة مرئية باستخدام Microsoft Power Bi
برنامج PowerBI عبارة عن مجموعة من خدمات البرامج والتطبيقات اللي بتشتغل مع بعض علشان تدينا نتائج مرئية لتحليل البيانات، واللي بيكون هدفها تحويل اي بيانات سواء كانت ملفات Excel، SQL، او حتى من بيانات من الأنترنت.
المشروع ده للمبتدئين في مجال تحليل البيانات والمهتمين بعلم ال Data وازاي تتعامل معاها, و خلال المشروع ده هنمشي مع بعض خطوه بخطوه بأننا نقدر ندخل مجال تحليل البيانات Data Analysis ونتعرف اكثر على نظم تحليل البيانات بطريقة مهنية ومرئية وسهله وكيفية الاستفادة منها في أنواع البيزنس المختلفه، واللي بتأهل المشترك في الكثير من المهن زي: PowerBi Data Analyst, PowerBi Developer, Power BI Software Engineer...