Learner Reviews & Feedback for تصميم عروض تقديمية للمبيعات من خلال موقع Canva by Coursera Project Network
About the Course
المشروع ده بيستهدف الناس إللي بتشتغل في الجوانب التسويقية المختلفة، إللي بنقول عليهم في منتصف الحياة المهنية، يعني مش المبتدئين في المجال ولكن إللي عندهم سنتين خبرة فأكثر، سواء في إدارة التسويق الإلكتروني أو إدارة المبيعات وتطوير الأعمال أو العلاقات العامة أو إدارة التمويل. أي حد بيحتاج يعرض شغل شركته ومنتجاتها وخدماتها قصاد عملاء أو مستثمرين أو شركاء أو رعاة أو مسؤولين حكوميين.
تمكُنك من استخدام موقع Canva هيِغنيك عن الاحتياج لمصممين في شغلك، مش هتحتاج تطلب تعديلات وتصميمات من إدارة تانية غير إدارتك أو تطلب جمايل من أصحابك المصممين، هتقدر تعمل التصميمات إللي أنت محتاجها بسهولة وبسرعة، ودي في حد ذاتها ميزة كبيرة جداً لإنك أكتر واحد هتكون فاهم انت عايز إيه بالظبط في التصميم وبالتالي هتعمله بطريقة مناسبة لشغلك و تحقق لك نتائج أفضل....