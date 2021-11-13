Learner Reviews & Feedback for تعلم C عن طريق عمل function تقوم برسم شكل شجرة by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع هتقدر تعمل function بترسم شكل شجرة باستخدام لغة البرمجة C في هذا المشروع سوف تكون قادر على تحديد وتطبيق المفاهيم الأساسية للبرمجة مثل: (data types، variable declaration and initialization، loops، functions) التي سوف تساعدك على بناء البرنامج الخاص بك في C.
لغة البرمجة c تستخدم في برمجة الكمبيوتر أو أيّ آلة تحتوي على معالج أو متحكم (Micro-controller)، وهي لغة برمجة بسيطة ومرنة تستخدم للأغراض العامة،
لغة سي لغة أساسية ضرورية لكتابة كل أنظمة التشغيل (Windows, Mac OS, Linux, Unix)، إلى البرامج المعقدة مثل قاعدة بيانات أوراكل (Oracle)، مترجم بايثون(Python)، وغيرها.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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