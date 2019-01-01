Learner Reviews & Feedback for استخدام جداول بيانات جوجل لإنشاء مخطط جانت by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذد الدورة ستعرف كيف تُستخدم مخططات جانت لتحليل المشاريع المعقدة ذات المهام العديدة. مخطط جانت هو عرض مصور لمشروعك ويساعدك على إدارة مشروعك بكفاءة وفعالية. يمكن أن تكون مخططات جانت بسيطة أو معقدة في بعض الأحيان حسب طبيعة مشروعك.
الغرض من مخططات جانت هو جعل الأمور بسيطة وواضحة تمامًا عند إدارة مشروعاتك. عندما تكون مثقلًا بالمعلومات المعقدة ، يصبح مديرو المشاريع مرتبكين.
أفضل 12 فائدة لمخططات جانت:
تحسين إنتاجية الفريق
تخطيط الموارد
يمنحك القدرة على إدارة المعلومات المعقدة
متطلبات المشروع واضحة مع مخططات جانت
صفحة واحدة لمهام مختلفة
تعرف على تقدم المشروع
التواصل الجماعي
تحقق من تبعيات المهام
تجنب عبء العمل الزائد للموظفين
تحسين إدارة الوقت
إدارة الفرق البعيدة بسهولة
تحلى بالمساءلة والشفافية
تُستخدم مخططات جانت لتحليل المشاريع المعقدة ذات المهام العديدة. مخطط جانت هو عرض مصور لمشروعك ويساعدك على إدارة مشروعك بكفاءة وفعالية. يمكن أن تكون مخططات جانت بسيطة أو معقدة في بعض الأحيان حسب طبيعة مشروعك.
الغرض من مخططات جانت هو جعل الأمور بسيطة وواضحة تمامًا عند إدارة مشروعاتك. عندما تكون مثقلًا بالمعلومات المعقدة ، يصبح مديرو المشاريع مرتبكين.
أفضل 12 فائدة لمخططات جانت:
تحسين إنتاجية الفريق
تخطيط الموارد
يمنحك القدرة على إدارة المعلومات المعقدة
متطلبات المشروع واضحة مع مخططات جانت
صفحة واحدة لمهام مختلفة
تعرف على تقدم المشروع
التواصل الجماعي
تحقق من تبعيات المهام
تجنب عبء العمل الزائد للموظفين
تحسين إدارة الوقت
إدارة الفرق البعيدة بسهولة
تحلى بالمساءلة والشفافية
تُستخدم مخططات جانت لتحليل المشاريع المعقدة ذات المهام العديدة. مخطط جانت هو عرض مصور لمشروعك ويساعدك على إدارة مشروعك بكفاءة وفعالية. يمكن أن تكون مخططات جانت بسيطة أو معقدة في بعض الأحيان حسب طبيعة مشروعك.
الغرض من مخططات جانت هو جعل الأمور بسيطة وواضحة تمامًا عند إدارة مشروعاتك. عندما تكون مثقلًا بالمعلومات المعقدة ، يصبح مديرو المشاريع مرتبكين.
أفضل 12 فائدة لمخططات جانت:
- تحسين إنتاجية الفريق
- تخطيط الموارد
- يمنحك القدرة على إدارة المعلومات المعقدة
- متطلبات المشروع واضحة مع مخططات جانت
- صفحة واحدة لمهام مختلفة
- تعرف على تقدم المشروع
- التواصل الجماعي
- تحقق من تبعيات المهام
- تجنب عبء العمل الزائد للموظفين
- تحسين إدارة الوقت
- إدارة الفرق البعيدة بسهولة
- تحلى بالمساءلة والشفافية
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....