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Back to الإطار الهيكلي و الشبكي في أدوب إين ديزاين: أنشئ تصميم أساسي

Learner Reviews & Feedback for الإطار الهيكلي و الشبكي في أدوب إين ديزاين: أنشئ تصميم أساسي by Coursera Project Network

About the Course

هذا المشروع مخصص للأشخاص المهتمين بتطوير المهارات باستخدام أدوب إين ديزاين وبناء إطارات وتصاميم أساسية للتخطيط. المتطلبات الأساسية لهذا المشروع هي المعرفة الأساسية باستخدام أدوب إين ديزاين وامتلاك حساب أدوب في نهاية هذا الدورة التدريبية، أريدك أن تشعر بالثقة في إنشاء تصميم أساسي على أدوب إين ديزاين، قم ببناء تخطيط أساسي بنفسك في العالم الحقيقي. لمساعدتك في القيام بذلك قمت بتضمين نشاط لك لإنشائه بنفسك في نهاية هذا المشروع، حيث سيتعين عليك استخدام كل ما تعلمته في هذا المشروع الإرشادي. يمكنك استخدام هذا النشاط النهائي كطريقة لمعرفة ما إذا كنت قد أتقنت المهارات التي يتم تدريسها في هذا المشروع أو عرض مهاراتك على صاحب العمل الحالي أو المستقبلي...
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