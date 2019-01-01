Learner Reviews & Feedback for أساسيات ال Wireshark للمبتدئين by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع ستكون قادر على تحليل وإدارة المعلومات الخاصة بالشبكة الخاصة بك وذلك من خلال معرفة ال Packets ومعرفة ال Protocols لذلك، وهتقدر من خلال البيانات المحلله انك تعرف مدى استخدامك للشبكة وكيفية التحكم بها سواء لأغراض أمن الشبكه أو لتنظيم سير المعلومات بها أو إصلاح عطل ما بها Troubleshooting وذلك عن طريق برنامج Wireshark.برنامج Wireshark هو محلل بروتوكول الشبكة الأول والأكثر استخدامًا في العالم، يتيح لك معرفة ما يحدث على شبكتك على المستوى المجهري وهو المعيار الفعلي ويساهم في العديد من المؤسسات التجارية وغير الهادفة للربح والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية، يزدهر تطوير Wireshark بفضل المساهمات التطوعية لخبراء الشبكات حول العالم المشروع دا للمبتدئين لراغبي التعرف على البيانات المرسلة والمستقبلة في الشبكة عن طريق برنامج Wireshark واللي يعد من أهم الطرق لاكتشاف عيوب الشبكة واصلاحها والتحكم في سيطرة سير البيانات بطريقه بسيطه وسهله حيث من الممكن الاستفاده بهذا المشروع لأنه للمبتدئين في عالم الشبكات ومن الممكن الاستفاده من المشروع دا في الكثير من المهن مثل: IT Help desk، system administrator، Network admin...