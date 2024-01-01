Отримайте безкоштовний доступ до Професійних сертифікатів Google
Ваша організація може отримати до 500 безкоштовних ліцензій у межах програми Професійної сертифікації від Google на платформі Coursera. Під час навчання користувачі платформи можуть отримати важливі професійні навички, що допоможуть їм в галузях, які швидко розвиваються, таких як аналітика даних, цифровий маркетинг і електронна комерція, IT-підтримка, управління проектами та UX-дизайн.
Допоможіть співробітникам набути навичок, необхідних для затребуваних вакансій
- Допоможіть співробітникам отримати важливі сертифікати для кар’єрного росту
- Перекваліфікуйте своїх працівників відповідно до вимог актуальних вакансій, що швидко розвиваються
- Розширте спектр затребуваних сьогодні навичок ваших команд і працівників
- Підготуйте співробітників до реального кар’єрного росту опануванням практичних навичок
- Надайте співробітникам доступ до гнучкої платформи Coursera
Професійні сертифікати Google
У межах цієї програми ви ознайомитеся з основами операційних систем і мережі, а також дізнаєтеся, як вирішувати проблеми за допомогою кодування та забезпечувати справність роботи комп’ютерів. Вона зацікавить людей, яким подобається вирішувати проблеми, вивчати нові інструменти й надавати допомогу іншим. Програма доступна українською та англійською мовами.
У межах цієї програми ви ознайомитеся з основами UX-дизайну і дізнаєтеся, як здійснювати дослідження поведінки користувачів і створювати прототипи в таких інструментах, як Figma й Adobe XD. Її розроблено для людей, які креативно мислять, цікавляться дизайном і дослідженнями. Програма доступна лише англійською мовою.
У межах цієї програми ви навчитеся збирати, змінювати й упорядковувати дані, щоб допомагати оновлювати статистику та приймати зважені бізнес-рішення. Вона найкраще підійде для людей, яким подобається працювати з цифрами, аналізувати тренди та створювати візуалізації. Програма доступна лише англійською мовою.
Під час навчання ви дізнаєтеся, як створювати інтернет-магазини, підвищувати лояльність користувачів, привертати їх увагу та залучати нових клієнтів через канали цифрового маркетингу. Програму розроблено для людей, які віддають перевагу спілкуванню з іншими в мережі та підвищенню онлайн-присутності. Програма доступна українською та англійською мовами.
Ця програма розроблена, щоб навчити менеджерів створювати, планувати й виконувати проект, застосовуючи традиційний і гнучкий підходи з управління проектами. Її цільовою аудиторією є особи, яким подобається вирішувати проблеми, працювати з людьми й організаціями. Програма доступна лише англійською мовою.
Це преміум-програма для осіб, які здобули професійний сертифікат “IT-підтримка від Google”. Вона призначена для людей, пріоритетом яких є розвиток IT-навичок за допомогою мови програмування Python і автоматизації. Програма доступна лише англійською мовою.
З цією програмою сертифікації ви навчитеся використовувати машинне навчання, моделювання на основі прогнозування та експериментальний дизайн, щоб збирати й аналізувати великі обсяги даних. Це розширена програма для людей, які пройшли професійну сертифікацію Google з аналізу даних або мають еквівалентний досвід у галузі аналізу даних. Програма доступна лише англійською мовою.
З цією програмою сертифікації ви навчитеся створювати процеси й інформаційні канали, які перетворюють дані на практичні ідеї для прийняття зважених бізнес-рішень. Це розширена програма для людей, які пройшли професійну сертифікацію Google з аналізу даних або мають еквівалентний досвід у галузі аналізу даних. Програма доступна лише англійською мовою.
Спробуйте безкоштовно
До 18 грудня 2024 року організація може отримати до 500 безкоштовних ліцензій на всі Професійні сертифікати Google. Нам потрібно підтвердити Вашу інформацію після реєстрації. Після перевірки Ви отримаєте доступ до облікового запису