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احصل على النسخة الحصرية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تقرير المهارات العالمي لعام 2022
احصل على نسختك من هذا التقرير الحصري، وتعرَّف على أفضل المهارات وأكثرها شيوعًا، واكتشف رؤى حصرية حول العلاقة بين المهارات الأساسية حاليًا والمسارات المهنية للوظائف الرقمية عالية النمو.
يعتمد تقرير المهارات العالمي من كورسيرا (Coursera) لعام 2022 على بيانات من أكثر من 100 مليون مُتعلِّم من أكثر من 100 دولة، لتقديم رؤى قائمة على البيانات حول كفاءات المهارات في ثلاثة من مجالات المهارات التي تزداد الحاجة إليها، وهي الأعمال التجارية والتقنية وعلوم البيانات.