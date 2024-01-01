الكتاب الإلكتروني بعنوان “إعادة تشكيل المهارات الشامل”
للتغلب على التحديات المرتبطة بسوق العمل العالمي الذي تتزايد فيه المنافسة، يجب على الحكومات أولًا تحديد المهارات التي يحتاج إليها المتعلمون للوظائف المطلوبة، ثم الاستثمار في مساعدة المواطنين على اكتساب المهارات المطلوبة وشهادات اعتمادها.
سيتعرَّف قادة الحكومات في هذا الكتاب الإلكتروني الشامل ما يلي:
– الاتجاهات والتحديات في صميم فجوة المهارات الرقمية العالمية – توصيات لتصميم برامج إعادة تشكيل المهارات للأدوار الرقمية – استراتيجيات لإعداد الباحثين عن العمل للأدوار الرقمية المطلوبة
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