تكلفة أقل، قابلية توظيف أعلى
تقرير جديد صادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) حول صقل المهارات وإعادة تشكيل المهارات بالتعاون مع كورسيرا للحكومات
في وقت يجتمع فيه التقدم التكنولوجي السريع مع حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي لتوسيع فجوات المهارات، تعمل منظمات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية على بناء منظومة تربط بين الباحثين عن عمل والمعلمين وأرباب العمل، في حين تسخِّر الحكومات قوة التعلم عبر الإنترنت للارتقاء بمهارات شعوبها وإكسابهم مهارات جديدة.
أجرت مؤسسة البيانات الدولية مؤخرًا مقابلات مع سبعة عملاء لمؤسسة كورسيرا للحكومات من جميع أنحاء العالم للتعرف على تحدياتهم ونجاحاتهم ولماذا يؤمنون بأن كورسيرا للحكومات تقدم عائدًا جيدًا على الاستثمار.
قم بتنزيل التقرير لتتعرف على ما يلي:
- كيف يتسنى لعملاء كورسيرا للحكومات خفض التكاليف وزيادة فرص قابلية توظيف المتعلمين المستفيدين من برامجهم
- لماذا وقع اختيار المنظمات على كورسيرا وما تقييم المتعلمين للقيمة التي تقدمها كورسيرا
- ما توصيات مؤسسة البيانات الدولية عند تصميم برامج لتنمية القوى العاملة