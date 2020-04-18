الهدف من هذه الدورة التدريبية تعليمك المبادئ البسيطة التي يستخدمها المديرون الخبراء من أجل تحسين أداء الموظفين وتحفيزهم. ولن تضطر إلى تجنب إخبار الموظفين "الحقيقة" مرة أخرى بعد الآن، لأن الأساليب السبعة التي سوف نقوم بتعليمك إياها لن تجعل الموظفين خائفين أو يتخذون وضعًا دفاعيًا. كمدير، أو كشخص يرغب في أن يكون مديرًا، سوف تتعلم كذلك على وجه الخصوص ماهية الملاحظات، وكيف يتم تقييم الملاحظات السلبية بشكل أكبر من تلك الإيجابية، وكيف يمكن أن تؤثر الملاحظات الإيجابية بشكل فائق على السلوكيات مثل الإبداع والعمل الجماعي.
(Giving Helpful Feedback) إعطاء الملاحظات المفيدةUniversity of Colorado Boulder
About this Course
Offered by
University of Colorado Boulder
CU-Boulder is a dynamic community of scholars and learners on one of the most spectacular college campuses in the country. As one of 34 U.S. public institutions in the prestigious Association of American Universities (AAU), we have a proud tradition of academic excellence, with five Nobel laureates and more than 50 members of prestigious academic academies.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة حول إعطاء الملاحظات المفيدة والملاحظات الإيجابية
إن الهدف من هذه الدورة التدريبية منحك الثقة لإعطاء الملاحظات السلبية والإيجابية على حد سواء بشكل ناجح وعدم التأثير بالسلب على كرامة الشخص الذي يتلقى الملاحظات. لتعزيز الدوافع لديك، في الأسبوع الأول، نقوم بتوضيح الامتيازات المحددة لإتقان مهارات الملاحظات مع توفير نماذج للأشخاص الذين تغير مستقبلهم المهني بسبب الملاحظات التي يتم إعطاؤها في وقتها. كما نناقش كذلك الملاحظات الإيجابية والتوقعات، والتي تعد بمثابة أداة فعالة لمساعدة الأشخاص على التعلم في مكان العمل. سوف تكون قادرًا على تحديد كلا النوعين، ومعرفة كيف يساعدا على تحسين أداء الموظف. سوف تتعلم كيف يمكن إعطاء الملاحظات الإيجابية في العديد من المواقف، كما تقدر قوة الملاحظات الإيجابية فيما يتعلق بتحسين إبداعية الموظف ومهارات العمل الجماعي لديه. نتمنى أن تتمكن من استخدام هذه المعارف الجديدة بشكل فوري.
الملاحظات السلبية: استخدامها بكل حذر
تعد الملاحظات السلبية أداة تعليمية متخصصة. نحن جميعنا نعلم أن تلقي الملاحظات السلبية يمنحنا شعورًا بالتعرض للعقاب. هدفنا هذا الأسبوع يتمثل في فهم السبب وراء منح ذلك لنا شعورًا بالتعرض للعقاب، لمادا نتردد لاستخدامها، ومتى يمكن استخدامه بشكل فعال بدون وقوع تبعات سلبية. سوف نتمكن من تحديد مواقف معينة تحصل فيها الملاحظات السلبية على قيمة أكبر من الملاحظات الإيجابية وكما سنتعرف على أسلوب يمكن أن يساعد على التغلب على بعض التأثيرات الجانبية الضارة للملاحظات السلبية. يمكن أن تكون أكثر ثقةً بأنك تستخدم ذلك النوع من الملاحظات بشكل مناسب في العمل.
مهارات الملاحظات الأساسية السبعة - الجزء الأول
اعتمادًا على عملك في أول أسبوعين، يمكنك الآن وصف الملاحظات السلبية والإيجابية وتقدير قوة هذه الأدوات فيما يتعلق بتغيير السلوكيات. في خلال الأسبوعين القادمين، سوف نتخذ خطوات نحو بناء مهارات الملاحظات من خلال تعليمك سبع مهارات خاصة يمكنك استخدامها عند إعطاء الملاحظات الاحترافية. ومع نهاية هذين الأسبوعين، سوف تعرف كيف تقوم بإعطاء الملاحظات المتعلقة بالعمل والتي تكون فعالة فيما يخص تغيير سلوكيات الموظف مع الحفاظ على كرامته في نفس الوقت.
مهارات الملاحظات الأساسية السبعة - الجزء الثاني
في هذا الأسبوع، سوف نتابع بناء معرفتك بمهارات الملاحظات الأساسية السبعة.
Reviews
- 5 stars86.22%
- 4 stars11.37%
- 3 stars1.49%
- 2 stars0.29%
- 1 star0.59%
TOP REVIEWS FROM (GIVING HELPFUL FEEDBACK) إعطاء الملاحظات المفيدة
the GIVING HELPFUL FEEDBACK course was really full of new information for me and helpful to improve my practice.
ممتاز فقط الامتحان الاخير في غاية الصعوبة مكون الامتحان من 40 سؤال صعب
مهارة تستفيد منها ليس فقط في حياتك العملية بل حتى في حياتك الاجتماعية , اتمنى من الجميع اخذ هذه الدورة و الاستفادة منها
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