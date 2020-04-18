About this Course

3,843 recent views
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Approx. 5 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 5 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Colorado Boulder

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(1,254 ratings)
Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة حول إعطاء الملاحظات المفيدة والملاحظات الإيجابية

1 hour to complete
6 videos (Total 28 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

الملاحظات السلبية: استخدامها بكل حذر

1 hour to complete
3 videos (Total 21 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

مهارات الملاحظات الأساسية السبعة - الجزء الأول

1 hour to complete
5 videos (Total 34 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

مهارات الملاحظات الأساسية السبعة - الجزء الثاني

1 hour to complete
5 videos (Total 42 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM (GIVING HELPFUL FEEDBACK) إعطاء الملاحظات المفيدة

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