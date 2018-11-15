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Mar 1, 2021
非常感謝能在coursera上開這門課，讓我們不受距離與時間的限制，得以聽到這門課，讓我追求自己的目標時，能夠重新調整觀點與看法，以及發現/珍惜更重要的身與心，以免達到金錢的目標後，換來了一個虛弱的心靈和衰敗的身體，或暴躁的脾氣。
KZ
Oct 26, 2016
提前看完第一周的课程。一个字，美。无论是音乐，还是插图，都极富韵味。让人在学习的同事也充满着乐趣。学习经典变得是一种享受，同时课程内容本身绝仅不仅有着精致的外表，内涵也意蕴十足。\n\n台大真的是在用心做课，用心传播知识。感谢！
By Taoshu•
Nov 14, 2018
因为蔡老师的课程而开始深入了解庄子，也开始学习在人生中去体会庄子的哲学思想，因为视频源的问题通过课程得花更多的时间，但是收获很大，希望更多的人能了解到好的老师，有帮助的课程。
By Chang C C Y•
Jan 17, 2017
聽完蔡老師莊子的課程很有意思，可以說是獲益良多，對於人生不同課題的態度均有所改善，謝謝老師在課堂上的提點，還會想再多看幾次，挺有意思的！
By N i H•
Dec 5, 2016
我非常開心能選到這門課.對我身心安頓非常有幫助.感恩!蔡老師解析得非常好.很容易理解.
想不到學習莊子 這麼開心.我會常常複習.
By HJ C•
May 6, 2017
I really enjoyed this class at it provided good quality of videos and Professor Tsai is very talented in explaining complex concepts into simple ideas. I would love to recommend this course to many of my friends, and this is the best course NTU provided on coursera. I look forward to seeing more of these class (Zhuangzi 2, 3, 4..) and I find Zhuangzi's philosophy is very applicable in today's world and helped people to find the true value of living, the answer may be varied but we'll able to find our own answer.
By chancyiii•
Nov 4, 2017
感觉就像是缘分，5、6年前好无意搜中医讲课搜出个jt叔叔，听了多年又搜到叔叔的老师讲课，果然一挂在的呀，喜欢。
By Lau C C C•
Apr 9, 2018
非常前瞻 大開眼界 連結生活 得益良多
謝謝老師
By Ziqiu T•
Oct 20, 2017
Very good！！！
By 陳素秋•
Feb 25, 2017
選擇這門課時，我以為它是文學方面的課程，修習之後深刻地感受到，他不但是文學的課程，更是哲學思想的課程，透過蔡碧名老師的解說，更能夠了解莊子是如何的博大精深，雖然只學習了前三段，就在我的生活中產生很大的助益。值得推薦大家學習的一門課。
By lucy t•
Mar 2, 2021
非常感謝能在coursera上開這門課，讓我們不受距離與時間的限制，得以聽到這門課，讓我追求自己的目標時，能夠重新調整觀點與看法，以及發現/珍惜更重要的身與心，以免達到金錢的目標後，換來了一個虛弱的心靈和衰敗的身體，或暴躁的脾氣。
By Kang Z•
Oct 27, 2016
提前看完第一周的课程。一个字，美。无论是音乐，还是插图，都极富韵味。让人在学习的同事也充满着乐趣。学习经典变得是一种享受，同时课程内容本身绝仅不仅有着精致的外表，内涵也意蕴十足。
台大真的是在用心做课，用心传播知识。感谢！
By 温正雄•
Sep 2, 2019
在這一次學習中，感受老師為世人傳授莊學經典的熱情與用心，非常感謝。這次的學習只是開端、入門，今後如何在日常生活、職場上加以應用及體驗，才是真正的修鍊心靈的功課。謝謝老師及整個製作團隊的用心付出。
By Rebecca W•
Oct 11, 2019
感謝蔡老師和團隊用心製作莊子課程,使我獲益良多。蔡老師對子莊子的詮釋與傳統中醫學說的相連性起來,鼓勵身心並修,比單純哲學性的探討更全面和豐富。
By NEI H•
May 28, 2021
學習莊子，真正發現自己的身心，適時調整心態，注意身心的健康，進而可以分享給別人，對自己他人都有正面幫助，非常棒的課程。
By 俞慧芸•
Sep 30, 2019
謝謝蔡老師和數位課程製作團隊的用心, 真的學習豐富, 每天都有練習, 活出莊子的智慧。謝謝, 謝謝, 謝謝
By 屈坤•
Feb 2, 2017
引发自己的思考，从一个角度使经典的文字变得生活化与实用化。好课！推进大家来听听，很有启发！谢谢蔡老师~
By 劉倩儀•
Oct 24, 2019
透過蔡老師的課程,對以前大學所學的莊子有了更深的理解,對自己看待世上的事務可以較遊刃有餘的心態去應對
By Xiao X•
Apr 20, 2017
从这门课上学到了很多东西，最关键的是庄子的哲学心态潜移默化地融入了内心，非常推荐蔡老师的这门课。
By 鄭其紜•
Apr 6, 2020
透過蔡璧名老師平靜的聲音帶領我進入一個心靈修練的旅程，是一堂能讓人放鬆也值得反思自己人生的課。
By Keke•
Dec 28, 2017
非常好的课程，老师的讲述徐徐渐进，由浅入深，解开了我很多的疑惑。
非常开心能学到这样好的课程。
By Maggie H•
Sep 24, 2017
老師的講解深入淺出，帶領學生進入莊子的世界，如同進入一個有別於世俗的一個新世界。真棒的課程。
By 張慶園•
Dec 12, 2017
Excellent course! Mrs. Cai is kind and wise.
By Yee W N•
May 22, 2017
教授的教學生動有趣，深入淺出，把難懂《莊子》講得生動感人，讓人能夠輕易的了解莊子的思想。
By Lunjie S•
Apr 1, 2017
学到了很多，对庄子的思想有了更深的体会，并尝试知行合一，在生活中去用到庄子的智慧。
By Jonas Y•
Jul 22, 2017
professional, intriguing, inspiring
By Qianwen O•
Jan 12, 2020
老师讲课风趣幽默，又有很多自我的感受，很有帮助，感觉身心都比较宁静了