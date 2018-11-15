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Learner Reviews & Feedback for 莊子─姿勢、意識與感情 (Zhuangzi─Posture, Awareness, and Sentiment) by National Taiwan University

4.8
stars
177 ratings
51 reviews

About the Course

　　他這麼活過他的一生，留下一本書，《莊子》。這本書影響了陶淵明的一生，影響了李太白的一生，影響了白居易的一生，影響了蘇東坡的一生。唐玄宗下詔稱此書為《南華真經》，尊莊子為南華真人。清初名評論家金聖歎，評定這本書是「天下第一才子書」。 　　才子必讀，欲成才者必讀。如果你醉心於技進於道、技道合一的職人文化，追本溯源，請讀《莊子》。如果你不想成材、不想在優勝劣敗的競走中疲憊一生，也請讀《莊子》。如果想處於才與不才之間、想在人生的驚濤駭浪間存活、無傷，更錬就日益精進的乘御之力，就請打開《莊子》。 　「福輕乎羽，莫之知載。禍重乎地，莫之知避。」（《莊子．人間世》） 　　莊子所處的戰國時代，平民百姓能擁有的福份比羽毛還要輕薄，飄忽不定不知道要怎樣才能承接、擁有；可是災難禍患卻比山河大地還要沈重，想要閃避卻不知道有什麼方法能全身而退。當時，一次戰爭裡被斬首、殺害的士卒多達數萬、數十萬人。 　　而莊子，就在這麼個布滿羅網、暗藏凶器的時代社會裏，擔任一個小小漆樹園的，小小吏。 　　必須承受、最能感受時代之傷的，莫過於金字塔底層。 　　是戰國中期的莊子，也是當代的你我。 　　蕭條異代都同樣湧動著如風浪翻滾、層出不窮的普世之傷。 　　與莊子為友，在李白之後、東坡之後，在詩人、哲人、職人與成千上萬因此改變姿勢、意識與用情的人們之後，本季課程將陪你逐字逐句讀完莊子親筆內七篇中的前三篇〈逍遙遊〉、〈齊物論〉、〈養生主〉，而莊周在此中斷續鋪陳、輻輳的三個主題：姿勢、意識與感情，也將在逐字逐句的講解中豁然胸次。──你會發現，原來只要把注意力收回自身，心就可以不煩、不亂、不痛。原來只要掌握正確的姿勢原則，身體竟可以如此輕靈放鬆。原來感情可以不執著、不陷溺，只要懂得深情而不滯於情。原來身心的安定，是面對混亂的時代最有力量的武器。 　　時局板蕩，曖昧天光，半部《論語》治天下，半部《莊子》治身心，正是時候，好好讀《莊子》。 　　為使聽者易於掌握《莊》學大旨，將〈逍遙遊〉、〈齊物論〉、〈養生主〉各分為三、五、五章，各章下依長度略分小節；並設計體驗古典單元，使能活用於日常。...

Top reviews

LT

Mar 1, 2021

非常感謝能在coursera上開這門課，讓我們不受距離與時間的限制，得以聽到這門課，讓我追求自己的目標時，能夠重新調整觀點與看法，以及發現/珍惜更重要的身與心，以免達到金錢的目標後，換來了一個虛弱的心靈和衰敗的身體，或暴躁的脾氣。

KZ

Oct 26, 2016

提前看完第一周的课程。一个字，美。无论是音乐，还是插图，都极富韵味。让人在学习的同事也充满着乐趣。学习经典变得是一种享受，同时课程内容本身绝仅不仅有着精致的外表，内涵也意蕴十足。\n\n台大真的是在用心做课，用心传播知识。感谢！

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1 - 25 of 51 Reviews for 莊子─姿勢、意識與感情 (Zhuangzi─Posture, Awareness, and Sentiment)

By Taoshu

Nov 14, 2018

因为蔡老师的课程而开始深入了解庄子，也开始学习在人生中去体会庄子的哲学思想，因为视频源的问题通过课程得花更多的时间，但是收获很大，希望更多的人能了解到好的老师，有帮助的课程。

By Chang C C Y

Jan 17, 2017

聽完蔡老師莊子的課程很有意思，可以說是獲益良多，對於人生不同課題的態度均有所改善，謝謝老師在課堂上的提點，還會想再多看幾次，挺有意思的！

By N i H

Dec 5, 2016

我非常開心能選到這門課.對我身心安頓非常有幫助.感恩!蔡老師解析得非常好.很容易理解.

想不到學習莊子 這麼開心.我會常常複習.

By HJ C

May 6, 2017

I really enjoyed this class at it provided good quality of videos and Professor Tsai is very talented in explaining complex concepts into simple ideas. I would love to recommend this course to many of my friends, and this is the best course NTU provided on coursera. I look forward to seeing more of these class (Zhuangzi 2, 3, 4..) and I find Zhuangzi's philosophy is very applicable in today's world and helped people to find the true value of living, the answer may be varied but we'll able to find our own answer.

By chancyiii

Nov 4, 2017

感觉就像是缘分，5、6年前好无意搜中医讲课搜出个jt叔叔，听了多年又搜到叔叔的老师讲课，果然一挂在的呀，喜欢。

By Lau C C C

Apr 9, 2018

非常前瞻 大開眼界 連結生活 得益良多

謝謝老師

By Ziqiu T

Oct 20, 2017

Very good！！！

By 陳素秋

Feb 25, 2017

選擇這門課時，我以為它是文學方面的課程，修習之後深刻地感受到，他不但是文學的課程，更是哲學思想的課程，透過蔡碧名老師的解說，更能夠了解莊子是如何的博大精深，雖然只學習了前三段，就在我的生活中產生很大的助益。值得推薦大家學習的一門課。

By lucy t

Mar 2, 2021

非常感謝能在coursera上開這門課，讓我們不受距離與時間的限制，得以聽到這門課，讓我追求自己的目標時，能夠重新調整觀點與看法，以及發現/珍惜更重要的身與心，以免達到金錢的目標後，換來了一個虛弱的心靈和衰敗的身體，或暴躁的脾氣。

By Kang Z

Oct 27, 2016

提前看完第一周的课程。一个字，美。无论是音乐，还是插图，都极富韵味。让人在学习的同事也充满着乐趣。学习经典变得是一种享受，同时课程内容本身绝仅不仅有着精致的外表，内涵也意蕴十足。

台大真的是在用心做课，用心传播知识。感谢！

By 温正雄

Sep 2, 2019

在這一次學習中，感受老師為世人傳授莊學經典的熱情與用心，非常感謝。這次的學習只是開端、入門，今後如何在日常生活、職場上加以應用及體驗，才是真正的修鍊心靈的功課。謝謝老師及整個製作團隊的用心付出。

By Rebecca W

Oct 11, 2019

感謝蔡老師和團隊用心製作莊子課程,使我獲益良多。蔡老師對子莊子的詮釋與傳統中醫學說的相連性起來,鼓勵身心並修,比單純哲學性的探討更全面和豐富。

By NEI H

May 28, 2021

學習莊子，真正發現自己的身心，適時調整心態，注意身心的健康，進而可以分享給別人，對自己他人都有正面幫助，非常棒的課程。

By 俞慧芸

Sep 30, 2019

謝謝蔡老師和數位課程製作團隊的用心, 真的學習豐富, 每天都有練習, 活出莊子的智慧。謝謝, 謝謝, 謝謝

By 屈坤

Feb 2, 2017

引发自己的思考，从一个角度使经典的文字变得生活化与实用化。好课！推进大家来听听，很有启发！谢谢蔡老师~

By 劉倩儀

Oct 24, 2019

透過蔡老師的課程,對以前大學所學的莊子有了更深的理解,對自己看待世上的事務可以較遊刃有餘的心態去應對

By Xiao X

Apr 20, 2017

从这门课上学到了很多东西，最关键的是庄子的哲学心态潜移默化地融入了内心，非常推荐蔡老师的这门课。

By 鄭其紜

Apr 6, 2020

透過蔡璧名老師平靜的聲音帶領我進入一個心靈修練的旅程，是一堂能讓人放鬆也值得反思自己人生的課。

By Keke

Dec 28, 2017

非常好的课程，老师的讲述徐徐渐进，由浅入深，解开了我很多的疑惑。

非常开心能学到这样好的课程。

By Maggie H

Sep 24, 2017

老師的講解深入淺出，帶領學生進入莊子的世界，如同進入一個有別於世俗的一個新世界。真棒的課程。

By 張慶園

Dec 12, 2017

Excellent course! Mrs. Cai is kind and wise.

By Yee W N

May 22, 2017

教授的教學生動有趣，深入淺出，把難懂《莊子》講得生動感人，讓人能夠輕易的了解莊子的思想。

By Lunjie S

Apr 1, 2017

学到了很多，对庄子的思想有了更深的体会，并尝试知行合一，在生活中去用到庄子的智慧。

By Jonas Y

Jul 22, 2017

professional, intriguing, inspiring

By Qianwen O

Jan 12, 2020

老师讲课风趣幽默，又有很多自我的感受，很有帮助，感觉身心都比较宁静了

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