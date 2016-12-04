他這麼活過他的一生，留下一本書，《莊子》。這本書影響了陶淵明的一生，影響了李太白的一生，影響了白居易的一生，影響了蘇東坡的一生。唐玄宗下詔稱此書為《南華真經》，尊莊子為南華真人。清初名評論家金聖歎，評定這本書是「天下第一才子書」。
才子必讀，欲成才者必讀。如果你醉心於技進於道、技道合一的職人文化，追本溯源，請讀《莊子》。如果你不想成材、不想在優勝劣敗的競走中疲憊一生，也請讀《莊子》。如果想處於才與不才之間、想在人生的驚濤駭浪間存活、無傷，更錬就日益精進的乘御之力，就請打開《莊子》。 「福輕乎羽，莫之知載。禍重乎地，莫之知避。」（《莊子．人間世》） 莊子所處的戰國時代，平民百姓能擁有的福份比羽毛還要輕薄，飄忽不定不知道要怎樣才能承接、擁有；可是災難禍患卻比山河大地還要沈重，想要閃避卻不知道有什麼方法能全身而退。當時，一次戰爭裡被斬首、殺害的士卒多達數萬、數十萬人。 而莊子，就在這麼個布滿羅網、暗藏凶器的時代社會裏，擔任一個小小漆樹園的，小小吏。 必須承受、最能感受時代之傷的，莫過於金字塔底層。 是戰國中期的莊子，也是當代的你我。 蕭條異代都同樣湧動著如風浪翻滾、層出不窮的普世之傷。 與莊子為友，在李白之後、東坡之後，在詩人、哲人、職人與成千上萬因此改變姿勢、意識與用情的人們之後，本季課程將陪你逐字逐句讀完莊子親筆內七篇中的前三篇〈逍遙遊〉、〈齊物論〉、〈養生主〉，而莊周在此中斷續鋪陳、輻輳的三個主題：姿勢、意識與感情，也將在逐字逐句的講解中豁然胸次。──你會發現，原來只要把注意力收回自身，心就可以不煩、不亂、不痛。原來只要掌握正確的姿勢原則，身體竟可以如此輕靈放鬆。原來感情可以不執著、不陷溺，只要懂得深情而不滯於情。原來身心的安定，是面對混亂的時代最有力量的武器。 時局板蕩，曖昧天光，半部《論語》治天下，半部《莊子》治身心，正是時候，好好讀《莊子》。 為使聽者易於掌握《莊》學大旨，將〈逍遙遊〉、〈齊物論〉、〈養生主〉各分為三、五、五章，各章下依長度略分小節；並設計體驗古典單元，使能活用於日常。