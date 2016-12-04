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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(1,184 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

〈逍遙遊〉〈一〉

2 hours to complete
6 videos (Total 73 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

〈逍遙遊〉〈二〉

4 hours to complete
7 videos (Total 111 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

〈齊物論〉〈一〉

2 hours to complete
5 videos (Total 81 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

〈齊物論〉〈二〉

1 hour to complete
5 videos (Total 79 min)

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