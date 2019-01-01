Profile

蔡璧名

副教授 (Associate Professor)

    Bio

    蔡璧名，臺灣大學中國文學研究所博士，現任臺灣大學中國文學系專任副教授暨臺大中醫典籍研究社、望月詩社指導老師。教學成果履受學生與校方肯定，曾六度獲選臺大優良教師，更榮獲臺大教學傑出獎。

    專業領域：先秦醫、道思想、操作與文化。開授課程：「《莊子》」、「道家經典中的身體論述」、「傳統醫、道經典中的身體論述」、「醫家經典中的身體論述：《黃帝內經》的『身體觀』與《傷寒論》的『身體感』」、「醫家經典選讀之一：本草的異想世界」等。 專業著作：《身體與自然──以《黃帝內經素問》為中心論古代思想傳統中的身體觀》、〈《莊子》書中專家的身體感：一箇道家新研究視域的開展〉、〈大鵬誰屬：解碼〈逍遙遊〉中大鵬隱喻的境界位階〉、〈《莊子》的感情：以親情論述為例〉、〈「守靜督」與「緣督以為經」──一條體現《老》、《莊》之學的身體技術〉、〈「槁木」與「輕身」――《莊子》注疏、詩人具身認知、醫家辨證的跨界討論〉、〈當莊子遇見Tal Ben-Shahar：莊子的快樂學程――兼論情境、情緒與身體感的關係〉、〈莊子「乘天地之正而御六氣之辯」新詮〉、〈重審陰陽五行理論：以本草學的認識方法為中心〉、〈疾病場域與知覺現象：《傷寒論》中「煩」證的身體感〉、〈身外之身：《黃庭內景經》注中的兩種真身圖像〉、〈感應與道德――從判比儒、道與《易傳》的成德功夫論「道德」開展的另一種模式〉等。另有《正是時候讀莊子：莊子的姿勢、意識與感情》、《穴道導引：融合莊子、中醫、太極拳、瑜伽的身心放鬆術》，以及詩集：《渡口芙蓉》。

    Courses

    莊子─人情 (Zhuangzi─Between People)

    莊子─姿勢、意識與感情 (Zhuangzi─Posture, Awareness, and Sentiment)

    Other topics to explore
    Placeholder
    Arts and Humanities
    338 courses
    Placeholder
    Business
    1095 courses
    Placeholder
    Computer Science
    668 courses
    Placeholder
    Data Science
    425 courses
    Placeholder
    Information Technology
    145 courses
    Placeholder
    Health
    471 courses
    Placeholder
    Math and Logic
    70 courses
    Placeholder
    Personal Development
    137 courses
    Placeholder
    Physical Science and Engineering
    413 courses
    Placeholder
    Social Sciences
    401 courses
    Placeholder
    Language Learning
    150 courses

    Coursera Footer

    Start or advance your career

    Browse popular topics

    Popular courses and articles

    Earn a degree or certificate online

    Coursera

    Community

    More

    Learn Anywhere
    Download on the App StoreGet it on Google Play
    Placeholder