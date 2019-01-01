副教授 (Associate Professor)
專業領域：先秦醫、道思想、操作與文化。開授課程：「《莊子》」、「道家經典中的身體論述」、「傳統醫、道經典中的身體論述」、「醫家經典中的身體論述：《黃帝內經》的『身體觀』與《傷寒論》的『身體感』」、「醫家經典選讀之一：本草的異想世界」等。 專業著作：《身體與自然──以《黃帝內經素問》為中心論古代思想傳統中的身體觀》、〈《莊子》書中專家的身體感：一箇道家新研究視域的開展〉、〈大鵬誰屬：解碼〈逍遙遊〉中大鵬隱喻的境界位階〉、〈《莊子》的感情：以親情論述為例〉、〈「守靜督」與「緣督以為經」──一條體現《老》、《莊》之學的身體技術〉、〈「槁木」與「輕身」――《莊子》注疏、詩人具身認知、醫家辨證的跨界討論〉、〈當莊子遇見Tal Ben-Shahar：莊子的快樂學程――兼論情境、情緒與身體感的關係〉、〈莊子「乘天地之正而御六氣之辯」新詮〉、〈重審陰陽五行理論：以本草學的認識方法為中心〉、〈疾病場域與知覺現象：《傷寒論》中「煩」證的身體感〉、〈身外之身：《黃庭內景經》注中的兩種真身圖像〉、〈感應與道德――從判比儒、道與《易傳》的成德功夫論「道德」開展的另一種模式〉等。另有《正是時候讀莊子：莊子的姿勢、意識與感情》、《穴道導引：融合莊子、中醫、太極拳、瑜伽的身心放鬆術》，以及詩集：《渡口芙蓉》。