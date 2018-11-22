「我很想從七歲起就跟你一起長大。」這是我今生聽過最美的情話。
年過五十的今天，我把今生聽過最美的情話，輕輕對莊子說。 彼時迷途，求學阡陌縱使規矩昭然，卻沒有一條路能看見遠方。 那年錯愛，蹉跎青春，只換來心碎。此刻紅塵，被職場的權力關係層層綑綁，動輒得咎。 多少次，我們種瓜卻不得瓜，給愛卻不被愛，理直卻更難容身！ 置身人間世，要如何才能心身無傷、全身而退？ 〈人間世〉幫助我們及早看清，並籌謀對策 上回，《莊子．逍遙遊》提出人生目標的設定，〈齊物論〉傳授如何泯除分別、平息攪擾的齊物攻略，〈養生主〉兼括身體技術、心靈工夫與用情原則的養生大要。這回，莊子帶領讀者親臨現場，面對複雜紛擾的人情，不復完好、支離破碎的世界，儒家的至聖與亞聖說：我們可以選擇逃離（「危邦不入，亂邦不居」、「是故知命者，不立乎巖牆之下」）；莊子卻鼓勵我們熱情擁抱，當拯濟天下的大醫（「治國去之，亂國就之。醫門多疾」）。但這艱難的醫國行為，並非汲汲朝外奔走，而是從徹底療癒、強化自我心身開始──須先確立自己，才有能力樹立別人。〈人間世〉的七則小故事，無論是討論事君之道或處亂世之方，在在都寄寓了莊子學說最重要的心靈功課。能夠做到心情靜定，再佐以傳話、勸諫的原則以及人際網絡中的應對進退之方，才有機會達成溝通、教化的目的。 莊子並帶我們深刻反思，是否因過於重視世俗價值的「有用」，竟忽略更根本、重要的心與身？倘能由保全心身的立場，從「人，才是目的」的角度出發，便可發現看似「無用」、不幸的遭遇，其「大用」、幸運所在。 〈德充符〉提供的情傷疫苗與用情典範 〈德充符〉得見多位樹立一己之餘，已然可以帶給眾人美好影響的人。莊子先講了三個迷人男子的故事，他們正好有共通的心靈特質──明白事物本來就會遷化。他們不是放棄一切，而是放下成見，而注意、看重那隱藏在萬物生滅變化、離合聚散後的永恆存在¬¬──生命最根本、最重要的心靈。 莊子再舉三位男主角的例子，他們雖然沒有權位、財富、學識，且相貌奇醜，但是為什麼受歡迎呢？原來，人活天地間最重要的才能，是在與外界交流溝通時心靈能不因此失去平和、喜樂。原來，人與人之間，最讓你想親近對方的理由，是性情、是精神、是心。都說，人在江湖。莊子卻說，人能自由。活在一人之力難以操控的人間世，只有心靈，經由不斷陶養、不斷進步是可以絕對自主的。一個心靈能維持平靜安和，德性又不彰顯於外的人，萬物都想與他親近，難以離開。 愛情不難。愛對人，最難。像是愛他、又好像不是。心動，就該行動了嗎？究竟該繼續緊握這雙手？還是該毫不留戀地往前走？──莊子陶養你看人的眼光，點出：沒有器量，就沒有體諒。什麼樣的對待值得偕行一程？什麼樣的人值得共度一生？──莊子說，是情深似海、愛厚如洋。原來相愛最關鍵的元素，是精神、是靈魂。 想愛，卻愛得傷神，隨他而去的心要如何追回？凋零的人要如何回春？──莊子提供一系列情傷急救設備，有「不以好惡內傷」疫苗、「用心若鏡」OK繃、「安之若命」止血劑、「心齋神凝」葉克膜，供君取用。 有一種處人魅力，不慍不執，愛而無傷。 有一種處世智慧，不卑不亢，勇於不敢。 寂寞幽昧的人生，幸有莊子偕行。 世界夠黑，人才懂得：可以把心點亮。 情傷太重，人才甘願：學習補強此心。 職場乏了，你才想聽：怎樣溝通才能不累？ 寂寞幽昧的旅程，恰是選擇開啟閉鎖已久心門、重拾滿室輝光的契機。 遠路才是近路。絕處才易逢春。 正是時候，讀《莊子》。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本課程之學習目標，主要可以概括以下三點： 一、經由代表性作品的選讀，使學生對中國的人文傳統有深一層的認識。 二、經由對經典性文獻的研討分析過程，使學生熟悉人文思維的程序與方法。 三、經由寫作練習，一方面增長學生的思考以及文字的表達能力，一方面促進學生對於一己生命的自覺，而導向成熟人生觀的建立。