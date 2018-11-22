About this Course

3,645 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 19 hours to complete
Chinese (Traditional)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 19 hours to complete
Chinese (Traditional)

Instructor

Offered by

Placeholder

National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

〈人間世〉〈一〉

3 hours to complete
8 videos (Total 126 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

〈人間世〉〈二〉

2 hours to complete
5 videos (Total 85 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

〈人間世〉〈三〉

3 hours to complete
5 videos (Total 104 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

〈人間世〉〈四〉

3 hours to complete
5 videos (Total 88 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 莊子─人情 (ZHUANGZI─BETWEEN PEOPLE)

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder