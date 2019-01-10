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Learner Reviews & Feedback for 莊子─人情 (Zhuangzi─Between People) by National Taiwan University

5.0
stars
43 ratings
16 reviews

About the Course

　　「我很想從七歲起就跟你一起長大。」這是我今生聽過最美的情話。 年過五十的今天，我把今生聽過最美的情話，輕輕對莊子說。 彼時迷途，求學阡陌縱使規矩昭然，卻沒有一條路能看見遠方。 那年錯愛，蹉跎青春，只換來心碎。此刻紅塵，被職場的權力關係層層綑綁，動輒得咎。 多少次，我們種瓜卻不得瓜，給愛卻不被愛，理直卻更難容身！ 置身人間世，要如何才能心身無傷、全身而退？ 〈人間世〉幫助我們及早看清，並籌謀對策 上回，《莊子．逍遙遊》提出人生目標的設定，〈齊物論〉傳授如何泯除分別、平息攪擾的齊物攻略，〈養生主〉兼括身體技術、心靈工夫與用情原則的養生大要。這回，莊子帶領讀者親臨現場，面對複雜紛擾的人情，不復完好、支離破碎的世界，儒家的至聖與亞聖說：我們可以選擇逃離（「危邦不入，亂邦不居」、「是故知命者，不立乎巖牆之下」）；莊子卻鼓勵我們熱情擁抱，當拯濟天下的大醫（「治國去之，亂國就之。醫門多疾」）。但這艱難的醫國行為，並非汲汲朝外奔走，而是從徹底療癒、強化自我心身開始──須先確立自己，才有能力樹立別人。〈人間世〉的七則小故事，無論是討論事君之道或處亂世之方，在在都寄寓了莊子學說最重要的心靈功課。能夠做到心情靜定，再佐以傳話、勸諫的原則以及人際網絡中的應對進退之方，才有機會達成溝通、教化的目的。 莊子並帶我們深刻反思，是否因過於重視世俗價值的「有用」，竟忽略更根本、重要的心與身？倘能由保全心身的立場，從「人，才是目的」的角度出發，便可發現看似「無用」、不幸的遭遇，其「大用」、幸運所在。 〈德充符〉提供的情傷疫苗與用情典範 〈德充符〉得見多位樹立一己之餘，已然可以帶給眾人美好影響的人。莊子先講了三個迷人男子的故事，他們正好有共通的心靈特質──明白事物本來就會遷化。他們不是放棄一切，而是放下成見，而注意、看重那隱藏在萬物生滅變化、離合聚散後的永恆存在¬¬──生命最根本、最重要的心靈。 莊子再舉三位男主角的例子，他們雖然沒有權位、財富、學識，且相貌奇醜，但是為什麼受歡迎呢？原來，人活天地間最重要的才能，是在與外界交流溝通時心靈能不因此失去平和、喜樂。原來，人與人之間，最讓你想親近對方的理由，是性情、是精神、是心。都說，人在江湖。莊子卻說，人能自由。活在一人之力難以操控的人間世，只有心靈，經由不斷陶養、不斷進步是可以絕對自主的。一個心靈能維持平靜安和，德性又不彰顯於外的人，萬物都想與他親近，難以離開。 愛情不難。愛對人，最難。像是愛他、又好像不是。心動，就該行動了嗎？究竟該繼續緊握這雙手？還是該毫不留戀地往前走？──莊子陶養你看人的眼光，點出：沒有器量，就沒有體諒。什麼樣的對待值得偕行一程？什麼樣的人值得共度一生？──莊子說，是情深似海、愛厚如洋。原來相愛最關鍵的元素，是精神、是靈魂。 想愛，卻愛得傷神，隨他而去的心要如何追回？凋零的人要如何回春？──莊子提供一系列情傷急救設備，有「不以好惡內傷」疫苗、「用心若鏡」OK繃、「安之若命」止血劑、「心齋神凝」葉克膜，供君取用。 有一種處人魅力，不慍不執，愛而無傷。 有一種處世智慧，不卑不亢，勇於不敢。 寂寞幽昧的人生，幸有莊子偕行。 世界夠黑，人才懂得：可以把心點亮。 情傷太重，人才甘願：學習補強此心。 職場乏了，你才想聽：怎樣溝通才能不累？ 寂寞幽昧的旅程，恰是選擇開啟閉鎖已久心門、重拾滿室輝光的契機。 遠路才是近路。絕處才易逢春。 正是時候，讀《莊子》。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本課程之學習目標，主要可以概括以下三點： 一、經由代表性作品的選讀，使學生對中國的人文傳統有深一層的認識。 二、經由對經典性文獻的研討分析過程，使學生熟悉人文思維的程序與方法。 三、經由寫作練習，一方面增長學生的思考以及文字的表達能力，一方面促進學生對於一己生命的自覺，而導向成熟人生觀的建立。...

Top reviews

KK

Nov 22, 2018

是学过了老师《庄子——姿势、意识与感情》之后继续来学习的。庄子是充满智慧的哲学书籍，也是先秦典籍，对于古文并不扎实的我来说，直接阅读会有些困难，也会感觉吃力。非常有幸可以学到老师的课程，课程中老师讲的很多自己的体悟与解释，更让我受益匪浅。感谢老师，真的是非常好的课程。

SL

Nov 13, 2020

学完这门课程，我对于庄子思想的理解更加深入到实际运用的层面，并在现实生活的实践中进一步地对庄子思想有了自己的体悟，切身感受到人文思想对于生活的影响，哲学在生活中方方面面的渗透与指导。在学习这门课的过程中我的身心能力在日益成长，人际关系也变好了，学习也变得更轻松愉悦。

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1 - 17 of 17 Reviews for 莊子─人情 (Zhuangzi─Between People)

By Diana L

Jan 10, 2019

誠心感謝 璧名教授心領神會且精心擘劃所創作之 莊子【二】課程，弘揚莊子之學不僅合宜且正接得上這時代！

本課程不但進一步闡述 莊子 中心思想，對當下動盪不安的時勢，惶恐驚懼的社會人情，有著一股清流般的明燈指引著我們，使心能返回於人之初，無門無毒，心止於符而聽之以氣，不再執著，期望超越形軀歸返與天地萬有一氣相通的那個真我。

璧名教授與門下眾多研究學生共同集結成實體書，並擇一最符合恰當的註釋，以深入簡出流暢文字來論述 莊學，有文有圖淺顯易懂，實為ㄧ本可以終身修習且代代相傳之寶典，真不為過！

竊以為， 璧名教授不僅 立德 立功 立言又立情！予吾當代最佳典範同時也溫暖了攸攸眾生的心矣！！！

By Keke

Nov 23, 2018

是学过了老师《庄子——姿势、意识与感情》之后继续来学习的。庄子是充满智慧的哲学书籍，也是先秦典籍，对于古文并不扎实的我来说，直接阅读会有些困难，也会感觉吃力。非常有幸可以学到老师的课程，课程中老师讲的很多自己的体悟与解释，更让我受益匪浅。感谢老师，真的是非常好的课程。

By Steve K

Dec 29, 2018

Hope there are more similar type of courses in the coming days that we can benefit from wisdom of our ancestors

By Chia L W

Jun 6, 2020

一直以來都認為自己與中文古典文學無法接上軌道。對文言文的印象是，理解困難。

近幾年開始對道家思想產生興趣，知道這對自己如何看待生命裡的事件會有極大幫助，想更深入去接觸，卻仍然卡在對古文字句的恐懼，無法前進。

這次特別想要挑戰自己、想突破對自我的限制性想法，於是選擇以上課交作業的方式，來迫使自己進入古文的世界。璧名老師的講解非常有趣、親切，是協助我順利前進的一個關鍵。有好幾次想放棄，因為感覺有困難去記憶古文的意思。但是灰心之餘仍然鼓勵自己要堅持到最後。很高興自己也就這樣完成了 莊子—人情 課程。

非常實際、能夠運用在日常生活中。不斷的提醒自己，以心靈平和、身體健康為自己最大的幸福。

感謝璧名老師，以及所有人的貢獻，讓我能透過網路，聽到、學習到莊子的思想。

無限的祝福！

By 查晓青

Jan 5, 2019

在台大开放性课程跟着蔡老师上了庄子课程，但是内八篇没有更新完就结束了，好惋惜。

然后再coursera上遇到老师的庄子·人情课程，于是就非常开心的跟着课程做练习和思考。

特别感谢蔡老师能身体力行的教导我们如何真正地修行庄子的人生智慧，跟着课程，慢慢的我也感受到我以前好像虚无缥缈的追求一点点看的到路径和方向，我也顺着去做了一些冥想、太极拳、自我规划，随着这个过程慢慢推进，慢慢感受到一种踏实感。

以前很崇拜有机缘能“悟”道的人哈哈，不过机缘难得，这样的主动的修行不失为一个很好的选择，特别感谢老师！蔡老师！衷心的感谢您~~~

By Syvia L

Nov 14, 2020

学完这门课程，我对于庄子思想的理解更加深入到实际运用的层面，并在现实生活的实践中进一步地对庄子思想有了自己的体悟，切身感受到人文思想对于生活的影响，哲学在生活中方方面面的渗透与指导。在学习这门课的过程中我的身心能力在日益成长，人际关系也变好了，学习也变得更轻松愉悦。

By Kiwi P

Sep 2, 2021

喜欢蔡教授的授课风格，温婉又不失趣味和深度。虽然只讲了短短几篇文言文，却仿佛收获了整个人生的智慧锦囊！总而言之，学庄子之道，令人受益匪浅！

By liuning0820

Nov 13, 2018

very good course and inspire me a lot

By 黄粱一渡喜迁莺

Nov 20, 2018

很开心能和蔡老师一起，继续读庄子，受益匪浅，非常感谢，并期待新的课程。

By Louie L

Apr 19, 2022

深入簡出，結合太極修身之道，慢慢品味，引人深思。

精采

By Yunru F

Jun 1, 2021

娓娓道来，非常有启发，谢谢蔡老师！非常喜欢！

By 温正雄

Nov 13, 2019

感謝老師用心傳承生命智慧，感謝您

By Earl L

Aug 14, 2021

花時間、精神，就有收穫的課程。

By 梁寶堂

Jan 30, 2019

其神凝

若一志

By Lau C C C

Nov 6, 2018

謝謝老師

祝好

By 梁紫暄

Oct 14, 2018

豐收

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