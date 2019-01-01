Learner Reviews & Feedback for تعرَف على هياكل البيانات في بايثون من خلال التطبيق العملي by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة ونصف تقريباً، ستتعرف على هياكل البيانات المختلفة في لغة البرمجة بايثون، كما ستتعلم كيفية التعامل مع الملفات فتحها وقرائتها وكتابتها عن طريق استخدام بايثون، وستقوم بكتابة مجموعة من البرامج البسيطة من خلال تطبيق ما ستتعلمه خلال المشروع.
هياكل البيانات هي مفاهيم أساسية في علوم الكمبيوتر وهي مهمة جدا في البرمجة ولتتعامل مع أغلب البرامج والتطبيقات البرمجية سيكون عليك التعامل مع القوائم و القواميس و غيرها من هياكل البيانات.
هياكل البيانات هي طريقة لحفظ سلسلة من البيانات في بايثون، قد تكون هذه البيانات المخزنة من نفس النوع أو مختلفة في الأنواع (قد تكون أرقام أو نصوص أو غيرها من أنواع البيانات في باثون)، في هذا المشروع ستتعرف على هياكل البيانات المختلفة وكيفية التعامل معها وكيفية استخدامها لكتابة البرامج البرمجية.
ليس بالضرورة أن يكون لديك خبرة سابقة في البرمجلة بلغة بايثون حيث أن الشرح سيكون بسيط وواضح ومع التطبيق العملي ستتمكن من الوصول لأهداف هذا المشروع، ولكن بالتأكيد إن كان لديك معرفة سابقة بأساسيات البرمجة بلغة البرمجة بايثون ستكون الاستفادة أكبر وسيكون فهمك لمفاهيم الدورة أسهل وأسرع....