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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

第8講：道德經中的生命智慧

3 hours to complete
6 videos (Total 58 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

第9講：禪宗的生命智慧

2 hours to complete
4 videos (Total 63 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

第10講：《心經》的生命觀

2 hours to complete
6 videos (Total 55 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

第11講：朱子的人文精神(1)：「理一分殊」說

2 hours to complete
6 videos (Total 63 min)

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