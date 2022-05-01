本課程從現代觀點探討東亞儒家人文傳統之核心價值，包括孔子、孟子、朱子及日韓儒者的生命智慧，以及作為儒家對照系統的道家與佛教的生命智慧等主題，討論儒家人文傳統在臺灣及其與21世紀的互動。藉由講授、單元作業等，提昇修課學生對於東亞人文精神的熟悉度，奠定其運用傳統文化精神資源，以因應21世紀新挑戰的能力。
東亞儒家：人文精神二(East Asian Confucianisms: Humanism (2))National Taiwan University
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National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
第8講：道德經中的生命智慧
本講將進入「東亞儒家人文精神的對照系統」第一個單元：《道德經》的生命智慧。主要將聚焦在四個問題：第一，《道德經》作者思考生命的課題的出發點何在？第二，《道德經》思想中的生命觀的核心理念是什麼？第三，《道德經》思想中的生命觀如何在現實世界中落實？第四，古代道家生命觀與儒家生命觀的差異何在？在這個部份，我們希望藉由對照系統來彰顯東亞儒家人文精神的特殊性。
第9講：禪宗的生命智慧
本講我們要進入東亞儒家人文精神的第二部份對照系統中的佛教思想—禪宗的生命智慧，以便與儒家思想對照。本講將討論兩大問題：第一，佛教的基本思想為何？佛教來華，經歷何種發展歷程？第二，中國大乘佛學思想中的生命智慧是什麼？這種生命智慧在21世紀具有何種啟示？
第10講：《心經》的生命觀
本講所要討論的問題有三：第一，《心經》所認定的生命之本質是什麼？第二，《心經》所提出的生命之目標何在？如何達到生命的目標？第三，《心經》的生命觀與儒家的生命觀有何異同？
第11講：朱子的人文精神(1)：「理一分殊」說
本講要進入本課程第三部份「東亞儒家人文精神的展開」，我們首先要談的是朱子的「理一分殊」說。本講要探討的問題有三：第一，21世紀「全球化」趨勢對世界文化帶來何種結果？第二，朱子如何安頓「人」與「世界」的關係？第三，朱子的「理一分殊」說，在全球化時代有何新啟示？將面臨何種新挑戰？應如何因應？
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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