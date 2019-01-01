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Back to برمجة Java: حل المشكلات باستخدام البرامج

Learner Reviews & Feedback for برمجة Java: حل المشكلات باستخدام البرامج by Duke University

About the Course

تَعلّم التعليمات البرمجية في Java، وحسّن برمجتك ومهارات حل المشكلات. ستتعلم تصميم الخوارزميات وأيضًا تطوير البرامج وتصحيحها. استخدام فئات مخصصة مفتوحة المصدر، ستكتب برامج بإمكانها الوصول إلى الصور ومواقع الويب وأنواع أخرى من البيانات وتحولها. في نهاية الدورة ستنشئ برنامجًا يُحدد شهرة أسماء المواليد المختلفة في US بمرور الوقت من خلال تحليل ملفات القيمة المفصولة بفاصلة (CSV). بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من: 1. تحرير برنامج Java وتحويله برمجيًا وتشغيله، 2. استخدام العبارات الشرطية وحلقات التكرار في برنامج Java، 3. استخدام وثائق Java API في كتابة البرامج. 4. تصحيح برنامج Java باستخدام أسلوب علمي، 5. كتابة أسلوب Java لحل مشكلة معينة، 6. تطوير مجموعة من حالات الاختبار كجزء من تطوير البرنامج، 7. إنشاء فئة باستخدام عدة أساليب تعمل معًا لحل المشكلة، و 8. استخدام تقنيات تصميم فرق تسد لبرنامج يستخدم عدة أساليب....
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