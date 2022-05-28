About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Syntax
  • Computer Programming
  • Compiler
  • Web Page
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Duke University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

22 minutes to complete

مقدمة للدورة

22 minutes to complete
5 videos (Total 12 min), 1 reading
5 hours to complete

أساسيات بناء جملة Java ودلالتها

5 hours to complete
17 videos (Total 76 min), 4 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

السلاسل في Java

5 hours to complete
21 videos (Total 122 min), 3 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

ملفات CSV والإحصائيات الأساسية في Java

3 hours to complete
15 videos (Total 62 min), 3 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

مشروع صغير: أسماء المواليد

2 hours to complete
9 videos (Total 47 min), 3 readings, 2 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder