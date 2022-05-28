About this Course

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Beginner Level

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Approx. 16 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • كيفية إنشاء بنية العلامة التجارية وتعريفها، وكيفية قياس تأثير جهود التسويق في قيمة العلامة التجارية بمرور الوقت

  • كيفية قياس القيمة العمرية للعميل، واستخدام هذه المعلومات لتقييم البدائل التسويقية الإستراتيجية

  • كيفية تصميم تجارب أساسية يمكنك من خلالها تقييم جهودك التسويقية واستثمار أموالك في التسويق بشكل أكثر فعالية

  • كيفية إعداد تحليل الانحدار، وتفسير المخرجات، واستكشاف الآثار المربكة والتحيزات، والتمييز بين الأهمية الاقتصادية والإحصائية

Skills you will gain

  • Analytics
  • Marketing
  • Customer Lifetime Value
  • Marketing Strategy
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

No prior experience needed to participate in and benefit from this course.

Approx. 16 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Virginia

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

عملية التسويق

2 hours to complete
10 videos (Total 35 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

مقاييس لقياس أصول العلامة التجارية

5 hours to complete
12 videos (Total 46 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

القيمة العمرية للعميل

2 hours to complete
11 videos (Total 45 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

التجارب التسويقية

5 hours to complete
13 videos (Total 60 min), 3 readings, 5 quizzes

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