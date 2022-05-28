تمتلك المؤسسات صغيرها وكبيرها كميات هائلة من البيانات عن اختيارات العملاء. ولكن هذا القدر الغزير من المعلومات لا يمكن استخلاص تفسيرات منه دائمًا لصنع قرارات أفضل. ويتمثل التحدي في معرفة طريقة تفسير البيانات مع الوضع بعين الاعتبار التوقع بتزايد استخدام المسوقين للتحليلات لأخذ قرارات مبررة عن علم.
تحليلات التسويقUniversity of Virginia
About this Course
No prior experience needed to participate in and benefit from this course.
What you will learn
كيفية إنشاء بنية العلامة التجارية وتعريفها، وكيفية قياس تأثير جهود التسويق في قيمة العلامة التجارية بمرور الوقت
كيفية قياس القيمة العمرية للعميل، واستخدام هذه المعلومات لتقييم البدائل التسويقية الإستراتيجية
كيفية تصميم تجارب أساسية يمكنك من خلالها تقييم جهودك التسويقية واستثمار أموالك في التسويق بشكل أكثر فعالية
كيفية إعداد تحليل الانحدار، وتفسير المخرجات، واستكشاف الآثار المربكة والتحيزات، والتمييز بين الأهمية الاقتصادية والإحصائية
Skills you will gain
- Analytics
- Marketing
- Customer Lifetime Value
- Marketing Strategy
No prior experience needed to participate in and benefit from this course.
Offered by
University of Virginia
A premier institution of higher education, The University of Virginia offers outstanding academics, world-class faculty, and an inspiring, supportive environment. Founded by Thomas Jefferson in 1819, the University is guided by his vision of discovery, innovation, and development of the full potential of students from all walks of life. Through these courses, global learners have an opportunity to study with renowned scholars and thought leaders.
Syllabus - What you will learn from this course
عملية التسويق
مرحبًا! سنبدأ بأخذ نظرة عامة على عملية التسويق والدور التحويلي الذي تلعبه التحليلات. ثم سنستعرض دراسة حالة. هل سمعت من قبل عن شركة (Airbnb)؟ هي شركة معروفة بنشاطها في الأسواق المجتمعية عبر الإنترنت التي توفق بين المسافرين والمؤسسات المقدمة لخدمات الاستضافة. سترى كيف تستخدم الشركة التحليلات وستتعرف على النتائج المذهلة لهذه التحليلات.
مقاييس لقياس أصول العلامة التجارية
يرجع إنفاق الشركات للملايين على ترويج العلامات التجارية إلى سبب واحد: لأن ذلك يسمح لها بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها. في هذه الوحدة، سوف نستكشف هذا الأصل عالي القيمة وإن كان غير ملموساً. سوف نناقش كيفية بناء وتحديد بنية العلامة التجارية وكيفية قياس تأثير جهود التسويق في قيمة العلامة التجارية بمرور الوقت. وفي نهاية هذه الوحدة، ستتمكن من قياس قيمة العلامة التجارية وتتبعها. لنبدأ هذه الوحدة!
القيمة العمرية للعميل
كم تبلغ قيمة عملائك؟ هذا سؤال صعب سنوضح لك كيف تجيب عنه في هذه الوحدة التي سنستكشف فيها القيمة العمرية للعميل، أو صافي القيمة المستقبلية للعلاقة مع العميل. هذا المقياس ذو الرؤية المستقبلية للعلاقة مع العميل يساعدك على ربط إستراتيجيات التسويق بالنتائج المالية المستقبلية واستثمار ما تنفقه في التسويق في الموضع الصحيح لزيادة العائد على القيمة العمرية للعميل. بنهاية هذه الوحدة، ستعرف كيفية قياس القيمة العمرية للعميل، وتقييم البدائل التسويقية الإستراتيجية على أساس ما إذا كانت تحسن من الاحتفاظ بالعملاء والقيمة العمرية للعميل.
التجارب التسويقية
هل تساءلت يومًا كم يجب عليك أن تخفض الأسعار لتحقيق أكبر قدر من المبيعات؟ أو ما نص الإعلان الأكثر فعالية في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين؟ اكتشف الإجابة بالتجربة! تتيح لك التجارب فهم فعالية إستراتيجيات التسويق المختلفة والتنبؤ بمعدل العائد على الاستثمار المتوقع. سنستكشف هذا الأسبوع كيفية تصميم تجارب أساسية يمكنك من خلالها تقييم جهودك التسويقية واستثمار أموالك في التسويق بشكل أكثر فعالية. سنساعدك على تجنب الفجوة بين نتائج الاختبار والتنفيذ على أرض الواقع، ومعرفة كيف يمكن تنفيذ تجارب الويب بسرعة وبتكلفة زهيدة. وفي نهاية هذه الوحدة، ستتمكن من تصميم تجارب فعالة وإجرائها لاختبار حملاتك التسويقية، واستخدام النتائج بعد ذلك في اتخاذ قرارات تسويقية مستقبلية.
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