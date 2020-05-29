وسوف تستخدم هذه الدورة منهجية غير فنية لتحليل الكيفية التي تستخدم بها الحكومات السياسة من أجل التأثير على الاقتصاد في الدولة. عند إكمال هذه الدورة التدريبية، يجب أن تكون قادرًا على مناقشة الديون والوطنية والعجز الوطني، وفحص السياسة المالية والنقدية ومدى ملائمتها للموقف الخاص بالاقتصاد، بالإضافة إلى توقع نتائج السياسات المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي على الدولة. وسوف توفر لك هذه المفاهيم الأدوات اللازمة لتطوير موقفك في العديد من النقاشات الاقتصادية الحالية، مثل الحوافز الاقتصادية في مقابل التقشف، أو امتيازات التسهيل الكمي، أو الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى، أو مسار النمو المستقبلي للعديد من الاقتصادات المعاصرة.
فهم صنع السياسات الاقتصاديةIE Business School
About this Course
Offered by
IE Business School
IE Business School is an internationally recognized business school where the leaders of tomorrow shape their ideas and learn to become global citizens. For over 40 years, IE Business School has promoted innovation and change in organizations, equipping managers with an entrepreneurial mindset that generates employment, wealth, and social well-being.
Syllabus - What you will learn from this course
نظرة عامة على الاقتصاد الشامل
نحن محاطون بالأخبار والتعليقات المرتبطة بالاقتصاد الشامل. ولكي نفهمه، يجب أن ندرك معنى إجمالي الناتج المحلي والتضخم والبطالة، وأن نتعرف على مستوياتها "الطبيعية" وكيف ترتبط ببعضها البعض. ورغم أن هذه المستويات والعلاقات بعيدة كل البعد عن أن تكون ميكانيكية، إلا أنها توفر أساسًا رئيسيًا لفهم ما تقوم به الحكومات في الاقتصاد الشامل.
أداة السياسة المالية
مرحبًا بكم في الوحدة الثانية!سوف نتعرف على السياسة المالية، وهي واحدة من الأدوات الرئيسية التي تمتلكها السلطات من أجل التأثير على الاقتصاد والوصول بمعدل إجمالي الناتج المحلي إلى معدل النمو المثالي له. وهي تتألف من تغييرات في الإنفاق الحكومي والضرائب الحكومية. ولمحاولة قياس المقدار اللازم تغييره من الإنفاق والضرائب من أجل الوصول بمعدل إجمالي الناتج المحلي إلى أقصى طاقة له، نستخدم مفهومين، وهما المُضاعف والاستبعاد. ومع ذلك، فإن الإنفاق والإيرادات الضريبية تتحرك كذلك بشكل تلقائي عبر دورة الأعمال، بما يساعد على جعل الاقتصاد أكثر استقرارًا. نشكركم على الانضمام إلينا!استمتعوا بالتعليم!
العجز والديون والأساطير والحقائق
مرحبًا بكم في الوحدة الثالثة! الآن سوف نتعرف على الكيفية التي من المفترض أن تعمل بها السياسة المالية في الاقتصاد، بهدف إغلاق فجوات الركود أو فجوات التضخم. في هذه الوحدة، سوف نتعرف على أدق تفاصيل العجز والديون في العالم الحقيقي، وكلي يقين أننا سوف نجري بعض نقاشات المتابعة المثيرة للاهتمام! كيف يتم استخدامها؟ ما المقصود بالعجز الحكومي والديون الحكومية؟ عندما تواجه الحكومة العجز وتحتاج إلى اقتراض الأموال، كيف يمكن أن تفعل ذلك، ومن أين تفعله؟ متى تمثل حالات العجز والديون تلك مشكلة كبيرة؟ تنظر هذه الوحدة في أمر اقتصاد الولايات المتحدة وغير ذلك من الاقتصادات الرائدة في السنوات الأخيرة من أجل الإجابة على هذه الأسئلة وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة والإشارة إلى أهم المخاوف فيما يتعلق بالعجز والديون في الوقت المعاصر. أتمنى لكم حظًا موفقًا، وأراكم عبر الإنترنت!
السياسة النقدية
مرحبًا بكم في الوحدة الرابعة! في هذا الأسبوع، سوف نتعامل مع موضوع في غاية الروعة، ألا وهو السياسة النقدية، وأنا أتوقع بعض النقاشات المثيرة للاهتمام بشدة. إن السياسة النقدية هي الأداة الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تستخدمها الحكومات من أجل التأثير على الاقتصاد. وتعمل السلطات النقدية عبر النقد المعروض، ويمكن أن تستخدم عمليات السوق المفتوح ومعدلات الإقراض الخاصة بها ومعدلات الاحتياطي أو النقد من أجل التأثير على الأسواق النقدية وبالتالي الاقتصاد الحقيقي. وتمامًا كما هو الحال مع السياسة المالية، بمجرد تحديد الفجوة في الاقتصاد، يجب أن يتم استخدام السياسة النقدية الموسعة في فجوة الركود والسياسة النقدية التقييدية في فجوة التضخم. وتتفوق السياسة النقدية على السياسة المالية في العديد من الأوجه، إلا أن أكبر نقاط الضعف بها تتمثل في أنها لا تعمل بنفس الكفاءة تقريبًا في فجوات الركود كما هو الحال مع فجوات التضخم. تابع العمل الجيد!
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- 5 stars80.76%
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