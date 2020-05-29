About this Course

1,545 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

IE Business School

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

نظرة عامة على الاقتصاد الشامل

3 hours to complete
11 videos (Total 86 min), 5 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

أداة السياسة المالية

1 hour to complete
7 videos (Total 49 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

العجز والديون والأساطير والحقائق

2 hours to complete
10 videos (Total 65 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

السياسة النقدية

2 hours to complete
7 videos (Total 51 min), 1 reading, 1 quiz

Reviews

TOP REVIEWS FROM فهم صنع السياسات الاقتصادية

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder