About this Course

2,788 recent views
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Beginner Level

Some familiarity with business is helpful, but not required.

Approx. 12 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • The dynamics of competition, the competitive life cycle, and strategies to survive and thrive through industry disruption

  • Internationalization strategies, how, where, and when to enter foreign markets, and foreign direct investment

  • How businesses compete across industries, the value of being in different markets, and the right degree of diversification

  • Stakeholder management and how engaging with non-capital stakeholders can create value

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

Some familiarity with business is helpful, but not required.

Approx. 12 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

University of Virginia

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

الإستراتيجية الديناميكية

3 hours to complete
9 videos (Total 58 min), 5 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

الإستراتيجية الدولية

2 hours to complete
10 videos (Total 60 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

إستراتيجية التنوع

2 hours to complete
10 videos (Total 51 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

6 hours to complete

إستراتيجية أصحاب المصلحة

6 hours to complete
9 videos (Total 58 min), 2 readings, 3 quizzes

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