عزّز مهارات التحليل الإستراتيجي لديك في هذه السلسلة الخاصة بأسس إستراتيجية الأعمال. في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم الأدوات اللازمة لتحليل الإستراتيجية عبر الزمن (الديناميكيات التنافسية) والصناعات (إستراتيجية الشركات) والمناطق الجغرافية (الإستراتيجيات الدولية) والمؤسسات (الإستراتيجيات غير السوقية). وسنقدم لك الأدوات التي تحتاجها لعمل تقييم شامل وفهم ديناميكيات الإستراتيجية في أي صناعة: دورة الحياة التنافسية وتحليل التدويل وأصحاب المصلحة ومصفوفات التنوع. سنقوم بتطبيق هذه الأدوات عبر دراسة حالات لبعض الشركات الرائدة مثل Disney وOrascom Telecom Holding وSony وGE Healthcare India.
إستراتيجية الأعمال المتقدمةUniversity of Virginia
About this Course
Some familiarity with business is helpful, but not required.
What you will learn
The dynamics of competition, the competitive life cycle, and strategies to survive and thrive through industry disruption
Internationalization strategies, how, where, and when to enter foreign markets, and foreign direct investment
How businesses compete across industries, the value of being in different markets, and the right degree of diversification
Stakeholder management and how engaging with non-capital stakeholders can create value
Some familiarity with business is helpful, but not required.
Offered by
University of Virginia
A premier institution of higher education, The University of Virginia offers outstanding academics, world-class faculty, and an inspiring, supportive environment. Founded by Thomas Jefferson in 1819, the University is guided by his vision of discovery, innovation, and development of the full potential of students from all walks of life. Through these courses, global learners have an opportunity to study with renowned scholars and thought leaders.
Syllabus - What you will learn from this course
الإستراتيجية الديناميكية
Studebaker, Remington, Sears, Kodak. شركات كانت رائدة في وقتها لكنها فشلت في التكيف مع التغيير. في هذه الوحدة، سنستكشف أثر الابتكارات المدمرة وكيف يمكن للشركات أن تقود تلك التغييرات وتتطور بمرور الوقت وتتجنب مخاطر دورة الحياة التنافسية. بنهاية هذه الوحدة، ستتمكن من إكمال تحليل دورة الحياة التنافسية وتطبيق هذه الأداة في دراسة حالة حول شركة Sony. هيا نبدأ.
الإستراتيجية الدولية
مرحبًا! انطلقت الصناعة وعولمة الشركات في العقود القليلة الماضية. ويمكن للشركات تحقيق مكاسب كبرى من خلال الدخول في الأسواق الأجنبية، ولكنها لا تفعل ذلك إلا في حالة التصرف بطريقة إستراتيجية. وفي هذه الوحدة، سنتناول صعود العولمة وطرح سؤالين إستراتيجيين أساسيين: أين يمكن المنافسة وكيف يمكن الدخول في هذا السوق. وسنعرض الخيارات الإستراتيجية المؤيدة والمعارضة بشأن الدخول في الأسواق الأجنبية. وبنهاية هذه الوحدة، ستكون قادرًا على إكمال تحليل التدويل وتطبيق هذه الأداة على دراسة حالة حول Orascom Telecom.
إستراتيجية التنوع
غالبًا تكون إستراتيجية الشركة مسألة تنوع. كيف يمكن للشركات تعزيز موقعها الحالي عبر الأسواق لجني الأرباح؟ وفي هذه الوحدة، سنناقش نطاق عمل الشركة والأسباب المالية والتشغيلية والإستراتيجية الدافعة للتوسع والتنوع. وسنستكشف نظرية الشركة أو لماذا تأسست الشركة وكيف يرتبط ذلك بنطاق عملها. بنهاية هذه الوحدة، ستتمكن من تطوير مصفوفة التنوع وتطبيق هذه الأداة في دراسة حالة حول شركة Disney.
إستراتيجية أصحاب المصلحة
كيف يمكن لقيم الشركة تحقيق قيمة إضافية للشركة؟ تعتبر إدارة أصحاب المصلحة طريقة للتفكير في الاعتبارات الأخلاقية التي تؤثر على إستراتيجية المؤسسة. ففي هذه الوحدة، سنناقش مدى فعالية إستراتيجية الأعمال التجارية في دراسة تأثير قرارات الشركة وإجراءاتها على مختلف أصحاب المصلحة، سواء الأساسيون أو الثانويون، واستخدام تلك المعرفة لتوجيه الإجراءات الإستراتيجية. وبنهاية هذه الوحدة، ستتمكن من إكمال تحليل أصحاب المصلحة وتطبيق هذه الأداة في دراسة حالة حول شركة GE Healthcare.
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