يلعب التسويق (Marketing) دوراً في تحديد مكاسب الشركة، لا يقل في الأهمية عن دور المحاسبة، ومن المتعارف عليه أن التقارير المالية للشركة هي التي يتم استخدامها في تحديد مستوى الأداء بغرض اتخاذ قرار استمرار الشركة على النمط نفسه أم تعديله. لكن بعد الانتهاء من هذه الدورة، ستتضح ضرورة إشراك التسويق (Marketing) في عملية التقييم هذه للحصول على صورة موضوعية وشاملة عن مستوى أداء الشركة والحكم عليه.
مقاييس التسويق وربحية التسويقAlfaisal University | KLD
About this Course
معلومات أساسية عن التسويق
معلومات أساسية عن التسويق
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مقاييس التسويق وربحية التسويق
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح الـمقارنة المرجعية لربحية التسويق، شرح تأثير استراتيجيات التسويق على ربحية الشركة في مثال عملي، توضيح مفهوم ربحية التسويق وإدارة خط الإنتاج، تبيان دور التسويق في أرباح الشركة من خلال مساهمة التسويق ومؤشرات ربحية التسويق، تبيان أنواع مؤشرات التسويق ودورها في قياس الأداء.
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